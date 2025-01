Pese al mensaje conciliador, Macri le pone más condiciones al Gobierno para sellar un acuerdo del PRO con LLA

En el entorno del expresidente señalaron que “el comunicado no significa que haya un arreglo”.

Mauricio Macri reapareció en público en el relanzamiento de la Fundación Pensar en Entre Ríos. (Foto: prensa PRO)

El mensaje en redes sociales del presidente del PRO, Mauricio Macri, revolucionó la política local. Este jueves por la mañana llegó una respuesta del partido a los dichos del jefe de Estado, Javier Milei, sobre la posibilidad de conformar una alianza electoral. “Estamos dispuestos a conformar un equipo de trabajo conjuntamente con quien vos dispongas, para defender los logros obtenidos y también avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que la Argentina aún necesita”.

Macri presentó en el mismo mensaje a un equipo de trabajo conformado por Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez. Sin embargo, en el entorno del expresidente le bajaron el precio al presunto acuerdo político. “El comunicado no significa que hay un pacto electoral”, remarcaron muy cerca del titular del PRO.

Y es que debido a los avances y retrocesos en la relación con el Gobierno, en el PRO intentan avanzar con cautela. “Trabajemos juntos primero y después vemos si hay un acuerdo”, manifestaron. Pero fueron un poco más allá: “Es un equipo para un acuerdo parlamentario, más que electoral”, aclararon.

La alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri comenzó incluso antes de que el líder libertario ganara la elección, pero no logró fortalecerse con el tiempo y se mantiene endeble (Foto: NA).

Respecto de los integrantes del equipo de trabajo que propuso Macri, hay funciones específicas. Lacunza es uno de los pocos que no es diputado y su presencia se debe a su rol de economista. Martínez es la otra que no es legisladora, pero es vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López. Y un dato no menor: es de confianza del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Los casos de Ritondo y Lospennato están claros: él es presidente de bloque en Diputados y ella una de las espadas legislativas de la bancada. En tanto, Romero es la quinta pata de la mesa, en representación del gobernador chubutense Ignacio Torres.

En el PRO hacen la lectura de que Milei movió las piezas primero al hacer declaraciones públicas sobre una eventual alianza política. “Sería ideal que vayamos juntos y arrasemos con el kirchnerismo en las próximas elecciones. Tengo la vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país”, señaló el miércoles en diálogo con El Observador FM. Pero Macri dio un paso más y respondió de manera “más operativa”.

“Armamos equipos de trabajo concretos, con nombres y apellidos. Ahora hay que ver si ellos arman algo parecido para poder empezar a trabajar”, explicaron cerca del expresidente a este medio. Los reparos tienen más que ver con el entorno de Milei que con el propio Presidente, con quien nunca se cortó el diálogo. Con Santiago Caputo y Karina no hay vínculo y tampoco hay intentos, de ningún lado del mostrador.

Cristian Ritondo ya era interlocutor con el Gobierno y fue ratificado por Mauricio Macri para trabajar en posibles acuerdos políticos con LLA. (Foto: PRO).

“Hay que ver qué pesa más, si la visión de Karina y Santiago o la del propio Milei”, confió a TN un dirigente del PRO de larga data, de suma confianza de Macri. Hasta ahora, el único interlocutor con ese sector del Gobierno era Ritondo, con periódicas reuniones con Caputo, Eduardo “Lule” Menem” y hasta el armador bonaerense Sebastián Pareja.

Claro que esas conversaciones estaban avaladas por Macri, más allá de que el jefe de bloque en Diputados tiene vuelo propio por su rol en la Cámara Baja y también su peso en el partido. Ahora, ya hay una propuesta formal de trabajo encabezada por el expresidente y con actores y roles definidos. Esperan la respuesta del Gobierno para avanzar, aunque no hay plazos previstos.

Por el lado del titular del PRO, todavía no define -ni lo hará en el corto plazo- si será candidato en las elecciones legislativas de este año. Trascendió la chance de que encabece la boleta al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, pero no hay certezas. “Hay chances, pero dependerá de sus ganas”, afirmaron en su círculo íntimo. De momento, se encuentra de vacaciones en el sur, donde permanecerá durante todo enero y parte de febrero.