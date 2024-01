PELIGRO!!! Al Paso A Nivel de Ferrocarril de mayor tránsito en Funes le falta la barrera

Ayer 3 de diciembremari se vió sorprendida ante el Paso a Nivel de calle Presidente Perón sin barreras y sin ninguna señalización de alerta al respecto y denunció la peligrosidad que esto conlleva, “sobre todo para los niños que lo cruzan caminando o en bicicleta”, expresó Mari.

“Además, cualquiera que viene manejando puede distraerse y no darse cuenta que está por pasar un tren ya que no hay nada que avise sobre esta situación totalmente irregular, yo lo noté hoy, no sé cuánto tiempo hace que está así”, agregó

“Ya sea el guardabarrera del lugar, Ferrocarriles o el Municipio debería haber señalizado esta problemática, los agentes de tránsito pasan permanentemente, no pueden no haberlo notado. Es una imprudencia total. Para cobrar multas son rápidos, pero para evitar accidentes están retrasados y siempre llegan tarde”, culminó la vecina muy enojada