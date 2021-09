Pedretti se anticipó al derrame de inseguridad que produce Rosario

Esta mañana las 10,15 horas, en la Municipalidad de Roldán el Intendente de la ciudad, José María Pedretti junto al Concejal Mariano Mateo se reunieron con el candidato a Senador Nacional, quien visitó la ciudad por primera vez.

En la ocasión el Intendente abrió la alocución informando, “el encuentro fue para poner en conocimiento al Senador en funciones y candidato a Senador Nacional Lewandosky de cómo se viene trabajando en la ciudad y cuáles son las necesidades a futuro en distintos Items, pero fundamentalmente para entregarle un plan Integral de Seguridad que se impone para Roldán debido a la ola de delitos violentos que atraviesa la Región, anticipando el trabajo en común para que no azote a la superficie por mí gobernada”.

El Senador Marcelo Lewandowski expresó al recibir la Carpeta, “Es un placer estar con un Intendente que realza el cargo y la Gestión, dando muestras de su compromiso con los vecinos y con esta población que crece de manera exponencial, y José lo viene desarrollando muy bien muestra de ello es la construcción de la Escuela que comienza en estos días que es la primera en este modelo pos Pandemia que se exporta a otras provincias, acompañada de otras obras públicas de importancia. En Transporte Público, ha gestionado un tercer carril en Autopista, y aquél pedido que hoy es una realidad la concreción de la llegada del Tren de Cercanía, en el que ya se están realizando obras en el ramal Rosario/ Cañada de Gómez, que será el primero en inaugurarse”.

El Concejal Mariano Mateo afirmó, “Desde el acompaño el trabajo de gestión que viene realizando el Intendente, en seguridad hace 4 meses nos reunimos con los Jefes de Fuerzas de la Ciudad y el Departamento, marcamos ciertas directivas que se fueron tomando, y la semana pasada desde le bloque oficialista solicitamos sumen en forma urgente más personal y móviles para evitar una ola delictiva en Roldán y la nota fue aprobada y rubricada por todo el Cuerpo”.

“En la carpeta que hemos entregado al Senador solicitamos más agentes, más móviles, patrullajes que se sostengan en el tiempo, sumar cámaras a las 263 que llegamos sumando 20 en estos días, además solicitamos la presencia permanente de Fuerzas Nacionales en nuestra Ciudad, no en ocasionales situaciones que son marcadas por delitos, sino marcando una territorialidad siempre. Además, por primera vez dejamos un e-mail abierto a los vecinos, candidatos propios y de la oposición para que eleven sus inquietudes y propuestas para mejorar la Seguridad. Nosotros venimos anticipándonos a esta situación para que no llegue a nuestra ciudad como en 2002, por eso hemos incorporamos 2 Centros Territoriales de Denuncias, porque si el vecino no confía y hace su denuncia el delito es como que no existe, porque no se pueden realizar las estadísticas que lo marcan.

Intendente Pedretti