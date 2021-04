Pedretti recibió en Roldán al Ministro de Seguridad Jorge Lagna.

Jorge Lagna, y el intendente de Roldán, José Pedretti, junto a la Presidente del Concejo Susana Abo Hamed, Concejales, Funcionarios y Autoridades Provinciales, realizaron hoy la inauguración protocolar del Centro Territorial de Denuncias en el flamante Distrito Municipal que funciona en Tierra de Sueños 3 para todos los barrios de la zona, dispositivo que tiene por objetivo brindar atención y orientación a la comunidad y recepcionar denuncias relativas a hechos delictivos o contravencionales.

El Intendente informó, “en el Distrito Municipal se van a poder hacer todo tipo de trámites, no sólo el trámite que antes hacías en la intendencia u organismos descentralizados, sino que se le agregan las denuncias por delitos y de esa manera vamos a poder tener una estadística real, del tipo de delito, la zona. Hay que denunciar porque si no hay denuncia no hay delito”. Pedretti

En la oportunidad el Ministro de Seguridad Jorge Lagna informó, “mi idea es fortalecer las mesas de seguridad locales, por eso trabajo junto a los intendentes porque es clave el esfuerzo que hacen, son los que conocen lo que pasa en el pueblo, invierten en Cámaras de video vigilancia, en Guardias Urbanas, para palear situaciones de inseguridad, aunque sea una obligación del Gobierno de la Provincia.

Por eso con este Programa de seguridad estamos creando planes concretos para cada localidad, trabajando en cercanía, por eso me van a ver seguido si me es posible, reuniéndome con iglesias, vecinales, pastores, Asociaciones Empresarias, etc, porque la seguridad no pertenece a un solo estamento, ni policías y patrulleros, con los niveles de pobreza que tenemos, la desigualdad, la situación social y la realidad que vivimos, por eso debemos encararlo Municipio/Provincia/Nación juntos e incluso con otras Áreas como Desarrollo Social por ejemplo.

Igualmente implementaré mayor presencia policial sacando a los agentes de los escritorios, proveyéndola de la mejor tecnología. Apuntamos a eso, más recursos humanos, con la mejor capacitación y la más innovadora tecnología para criminalística para la que dispusimos: 3000 millones de pesos, además de los 2500 millones que el Gobernador Perotti dispuso para equipamiento. Adquirimos 260 motos y 360 patrulleros para la Provincia. Todos los policías contaran con equipos digitales controlados desde la Central, pero a su vez conectados para cubrir todas sus necesidades. Estamos intensificando la prevención tratando de evitar las acciones. Ministro de Seguridad Jorge Lagna

Brindaremos una carrera de policía de dos años mínimos con práctica de tiro e instrucción y con 3 años más para su especialización. Intento volver a la implementación del policía del terruño, al que todos conocen y le tienen confianza porque vive en su misma comunidad”.

Pedretti expresó, “Desde el año ´86, cuando se formó el Plan regulador quedó asentado que cada desarrollador debía dejar como plusvalía una Escuela, un Dispensario, un Centro de Monitoreo, este edificio del Distrito Municipal y otras dependencias, para que un barrio de 400 lotes como este funcione. Esto es por visión propia, pero también por experiencia de gestión.

Desde octubre venimos insistiendo en poner en marcha este Centro Territorial de denuncias, el Ministro vino a recorrer el barrio cuando era todavía el secretario de seguridad, ahora como Ministro ya conocía nuestra situación, no se la tengo que volver a explicar. Por eso rápidamente cuando asumió pudimos sumar este Centro que es muy importante para la denuncia del vecino en cercanía de su domicilio, además con un Dispensario al lado para rápida atención y contención de las violencias de género y delitos particulares. Se abre ahora una fiscalía local. Bueno estamos trabajando en todos los frentes que se pueden abordar para las políticas delictivas, para que la ciudad de Roldán sea lo más segura que podamos.

Esto lo hago para dar respuesta a los vecinos que me lo piden todos los días, yo atiendo desde las 7 de la mañana y recibo a todos lo que mis funciones me permiten, escuchando a la gente y viendo su realidad, la que nos marcó que desde 2002 tengamos una oficina de violencia familiar, porque las mujeres llegaban llorando a decir que el marido les pegaba a ellas o a sus hijos. Por eso también hoy trabajamos en la Ley Micaela”.