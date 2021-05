Pedretti recibió a Gonnet en el Día Mundial del Reciclaje

Charla con recicladores

El Intendente de Roldán, junto al Secretario de Producción Empleo y Medio Ambiente Germán Wirsch, la Presidente del Concejo Susana Abo Hamed, el Concejal Mateo, funcionarios y recicladores roldanenses compartieron con la Ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe Erika Gonnet y la Directora Provincial de Economía Circular Saida Cauda una charla sobre separación de residuos y reciclaje.

El Secretario de Producción Empleo y Medio Ambiente Germán Wirsch expresó a Funes Hoy, “Debo agradecer el reconocimiento al trabajo que viene realizando el Intendente en su gestión en esta área, que le valió como recompensa la presencia en este día tan importante ya que hoy 17 de mayo es el día Internacional del reciclado y la Ministra Gonnet eligió Roldán, para charlar directamente con Laky, con Roxi que son quienes lo realizan en nuestra ciudad, dedicando su vida a poner en valor los residuos dándoles un nuevo destino al reconvertirlos en carteras, cepillos u cualquier otro que no los conviertan solo en desechos y así encajarlos en esta nueva economía circular. Además de difundirlo, que, como decíamos recién en la charla es tan importante para concientizar a los vecinos, de que todos debemos ser parte involucrada para accionar en el buen destino final de los residuos, así como el Estado municipal y Provincial, siendo los facilitadores de herramientas para que ellos logren este objetivo. Además, hemos adquirido 50 nuevos contenedores para ampliar la distribución en barrios nuevos y recambiar los obsoletos”.

Laky

Laky, nos explica que junto a su pareja Claudia logró conseguir más seguidores en la red social, a partir de sus videos, donde dan clases sobre reciclado de objetos, en el primero que hicimos nos mostramos en el carrito cirujeando y a partir del tercero ya comenzamos a tener un montón de visualizaciones, “nos gusta que la gente tome conciencia de la importancia de separar los residuos ya que nos ayudan a nosotros, simplificándonos el trabajo de buscar y recoger, al mismo tiempo que cuidan el medioambiente, en TIk TOK, conseguimos que nos sigan y hemos notado el cambio en la gente, nos ve de otra manera y también siguen los TIPS de separación de residuos que les damos en las redes. El de cartonero es un oficio que requiere de mucho compromiso y disciplina: arrancamos a las seis de la mañana y a las siete ya estamos en la calle yendo por toda la ciudad. Paramos un rato al mediodía y después empezamos de nuevo a las dos de la tarde a preparar y separar la basura. Ahora estamos proyectando armar una Campaña con volantes para llegar a cada casa de Roldán”.

La Presidente del Concejo Susana Abo Hamed, agrega que destaca la conciencia ecológica tanto de Laky como de Roxi, ayuda a lograr reconvertir la basura en un elemento nuevo a utilizar. Así logran darle un valor agregado y convertirse en emprendedores que se sustentan su sueldo a través de este tratamiento a la basura.

“Es un servicio que prestan a nuestra ciudad de los más importante dándole un destino a muchas toneladas de residuos urbanos. Por eso desde todos los estamentos del Estado debemos seguir apostando a la concientización de todos y cada uno de los actores para cambiar la mentalidad como ciudadanos de cuidar nuestro mundo. Son patas que necesariamente deben estar encajadas en un fin común, el niño educándose desde los establecimientos escolares, los padres separando la basura en su hogar, el estado proporcionando todo lo necesario a quienes recogen separan y entregan a recicladores”.

Roxi

Roxy explica, que su inquietud fue acompañada de la mano de su marido, ya que la preocupación era cómo hacer que la gente se interese en cómo separar cada cosa y la importancia que tiene el lograr hacerlo. “La gente está respondiendo, a medida que le fuimos mostrando cómo se hace, colaboraron. Más allá de la importancia que tiene económicamente, a mí me importaba mucho lograr que entiendan el mensaje, me ayudó mucho que el Intendente lo haga a diario con su nieto, fue una imagen que contagió a las familias a hacerlo con sus hijos, se acercan a preguntar cómo se distribuye y esto me da mucha satisfacción. El acompañamiento del Estado colocando los Puntos Verdes me ayudó mucho para retirarlo directamente desde esos contenedores y no casa por casa”.

La Directora Provincial de Economía Circular Saida Cauda aclara, “Santa Fe es la única provincia que posee una Ley de Acción Climática que es el paragua en el que nos cobijamos para realizar todas las acciones y sabemos que estos residuos bien gestionados nos evitan emisiones de gases que complican el cambio climático. Por eso estamos apoyando a los recuperadores urbanos en su trabajo y visibilizar la Promoción Ambiental”.







La Ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe Erika Gonnet aclara, “Esto nace de una gestión que realizaron José junto a Susana y Germán tiempo atrás, dónde se discutió sobre cómo fortalecer el trabajo de la recolección de residuos desde su origen a la reconversión, ellos nos mostraron el trabajo de estos recicladores, lo más importante es dar a conocer su trabajo, para que la gente se sume y como estado brindarles las herramientas para que lo hagan.

Ellos son los verdaderos promotores ambientales, y la gente como sociedad debe cuidar el modo en que tira los residuos a partir de conocer su trabajo.

Hoy acá compartimos diferentes experiencias de recupero de residuos que ya están pasando en esta ciudad y que generan empleo, nuevos recursos y mejoran la calidad de vida de los vecinos. Porque #LaAcciónClimáticaEsAhora. Decisión, gestión y trabajo por un mundo más sostenible dando cuenta de que la #accionclimatica empieza en cada uno de nosotros y que cada acción que realicemos contribuye y lo hace posible”. Erika Gonnet

El Intendente Pedretti afirma, que ha cambiado la forma en que se retiran los residuos sólido urbanos, a partir de enseñar que ya la basura no toda se tira, no se quema más, ni va a un pozo.

“Ahora decidí hace un video para que la gente comprenda el paso a paso y que sepa que todo ese residuo se puede recuperar, y que la disposición final no es enterrarlo o quemarlo, sino que el plástico vuelve en escobillones u otros elementos, el vidrio se reutiliza.

Por las decisiones que ha tomado el Gobernador junto a la Ministra Gonnet, que impulsa a los Municipios a repensar esto, entonces vamos a acompañar desde la Municipalidad, para enseñarle al vecino cómo separar y embolsar su basura. Intendente

Luego de gestiones ante el Gobernador, quién reconoce el crecimiento exponencial de Roldán y reconoce el esfuerzo que hacemos para ordenar la ciudad, como compara una tercera unidad recolectora, para poder reparar cuando se rompe alguna sin discontinuar el servicio, entonces a través de un programa Provincial compramos estos Contenedores que sumamos a los ya existentes, y creo que solo 7 serán destinados a la reposición de los que ya están obsoletos”, cerro Pedretti