Pedirán juicio político de Aníbal Fernández: “Demostró que es un peligro al frente de la seguridad”

El presidente de la Comisión de Control de Narcotráfico de la Cámara de Diputados, Federico Angelini, anunció que pedirá el juicio político del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tras lo que fueron sus declaraciones ante la prensa de Rosario, “demostrando que es un peligro que esté al frente de esta área, que es crucial para los santafesinos”, sostuvo, y por lo que entiende hay una “nula acción de lucha contra las mafias”.

Cabe recordar que entre las respuestas más llamativas a las preguntas que le formularon en rueda de prensa medios de la ciudad, Fernández contestó, en una de ellas, de la siguiente manera: “¿Por qué no le preguntan a Santa Fe por qué en 20 años no resolvió este tema (la inseguridad) y me lo pregunta a mí, que soy de otro lugar?”.

“Alarma que un ministro nacional, que debería estar en absoluta sinergia y coordinación con la provincia de Santa Fe para llevar adelante una estrategia firme contra las mafias, se lave las manos de esta manera, cuando en la ciudad, además, siguen aumentando los homicidios y las balaceras”, expresó Angelini.

“Esto ratifica claramente lo que venimos diciendo hace meses: el gobierno nacional ha abandonado a Santa Fe y centraliza su gestión únicamente en Buenos Aires”. Angelini

El actual vicepresidente del PRO recordó que “de los 20 años que habla el ministro, el Kirchnerismo gobernó 16 y en el único momento en el que bajaron los índices delictivos fue cuando no estuvo en el poder”. Además, señaló que, en la rueda de prensa, Fernández tampoco sabía la cantidad de droga incautada durante su mandato ni sabía los nombres de las cárceles que habían intervenido con allanamientos. “Es una vergüenza; no puede estar ni un día más al frente de un Ministerio que tiene en sus manos la seguridad de los argentinos”, sostuvo Angelini.

“Menos aún, un ministro que minimiza la gravedad delictiva en Rosario diciendo que ´los homicidios son entre bandas´ y que ´es imposible´ intervenir ´cuando hablamos de dos grupos antagónicos respecto de un delito´”, señaló el referente de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Angelini

Por estos motivos, que “dejan claro que Aníbal Fernández no está en sus cabales para ser ministro de Seguridad de la Nación, es que vamos a pedir el juicio político y además, que comparezca ante la Comisión de Control de Narcotráfico para que explique las barbaridades que declaró en Rosario y brinde detalles de la política que se está llevando a cabo en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, si es que los tiene, porque sinceramente la gestión parece nula”.