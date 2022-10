Patricia Bullrich,”Las Fuerzas Armadas tienen que desembarcar en Rosario y se tiene que “depurar” la Policía santafesina”

La presidenta del PRO Patricia Bullrich afirmó que hay que modificar leyes para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la provincia, específicamente en Rosario, por la violencia narco. Agregó que también se debería “depurar” la Policía santafesina, con el objetivo de que queden aquellos “que estén comprometidos con la lucha contra el narcotráfico”.

Bullrich, que durante la presidencia de Mauricio Macri fue ministra de Seguridad, dijo este miércoles en el programa De boca en boca (Radio 2) que se debe “hacer una revisión de las condiciones de dar batalla” contra las bandas narco. “Se va a necesitar una política muy fuerte. Para eso, primero hay que bajar la cantidad de armas, tener control territorial y hacer inteligencia criminal. Mientras, se prepara una segunda instancia de intervención”, comentó.

Consultada sobre si habría que intervenir la fuerza de seguridad provincial, respondió: “Nosotros queremos analizar la situación en el momento oportuno. Hoy en día es algo que hay que revisar. Una de las cosas que le propusimos a Miguel Lifschitz, con quien avanzamos mucho y bajamos los homicidios, era intervenir la Policía de Santa Fe para hacer un trabajo más minucioso. Es muy importante si se logra un trabajo en conjunto para volver a tener control sobre la policía local”.

Además, la ex ministra de Seguridad indicó que una intervención y depuración de la Policía haría que queden “los sectores que estén comprometidos contra el narcotráfico”. “Hay que controlar que en Rosario no haya más zonas liberadas. En Buenos Aires hay situaciones parecidas, pero no tan profundas”, remarcó.

“Hoy, los narcos son los que deciden, los que extorsionan, los que dicen que van a matar a periodistas. Todo el mundo vive en un estado de miedo. Esto no puede suceder en Rosario. Nosotros habíamos frenado al narcotráfico. Se minimizó el problema, no hubo políticas de continuidad. El gobierno tenía que seguir este camino”, expresó.

Para la presidenta del PRO, ahora el gobierno nacional envió agentes federales a Rosario, “pero no tienen fuerza ni profundidad de un plan esquemático de combate para sacarle el control territorial a las bandas narco”.