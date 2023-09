Patricia Bullrich volvió a cruzar a Milei: “Dejá de insultar y ponete a explicar las cosas claras”

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cruzó este lunes a Javier Milei por afirmar que la propuesta económica de la principal coalición opositora deriva en una “dolarización sangrienta”.

Consultada en radio La Red por las declaraciones del economista, la ex ministra de Seguridad le recomendó “reemplazar los insultos por las propuestas”.

“Milei, dejá de insultar y hace una campaña en la que en vez de explicar algo que no dijiste nada y usaste tres veces la palabra cobarde, tibio y demás, ponete a explicar las cosas claras, porque no se entendió nada” dijo Bullrich, hablándole directamente al libertario.

En otro tiempo, Bullrich y Milei mantuvieron una relación cordial que incluyó hasta la propuesta del líder de La Libertad Avanza de formar una alianza por fuera de Juntos por el Cambio.

La líder de JxC apuntó a su rival en la disputa nacional por decirle a la gente “una cosa distinta a la que va a hacer”. En ese sentido, indicó que el actual diputado nacional “le dijo a los jóvenes que van a cobrar en dólares y los jóvenes le creyeron. Ahora dice que va a ser en dos o tres años. Lo primero que tiene que hacer es ordenar cuál es su oferta económica”.

“Juntos por el Cambio es todo tibio, todo en el medio, a mitad de camino”, disparó Milei anoche en LN+.

“Nuestra propuesta es clara -contestó Bullrich-. Arrancamos con déficit cero, vamos a bajar la inflación, a generar un sistema bimonetario, un plan productivista, que las empresas argentinas y los trabajadores ganen plata. Nuestro plan es diferente. No creemos en la dolarización, no creemos pasar del Banco Central a la Reserva Federal norteamericana”. Agregó que no sabe cuál es el plan que propone el libertario y le recomendó, de cara a la campaña hacia octubre, “reemplazar los insultos por propuestas”. “Nosotros en esa no vamos a entrar”, avisó. Y añadió: “Y si hay alguien que no es cobarde ni tibia, es Patricia Bullrich”.

La semana pasada, Bullrich presentó a Melconian como su ministro de Economía en caso de acceder a la presidencia el próximo 10 de diciembre. Así, apunta a fortalecer uno de sus puntos débiles en momentos decisivos rumbo a octubre. Milei, por su parte, intentó bajarle el precio a la designación. “Sólo debato con candidatos a presidente”, dijo.