Patricia Bullrich: “Si la gente me elige como presidenta, el orden va a ser la regla”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich participó del programa que conduce Diego Sehinkman por TN. La exministra se refirió al caso Maldonado como “un antes y un después en la historia argentina”, en medio del conflicto por las denuncias de usurpación de tierras en Villa Mascardi,Bariloche y los incidentes en Lago Escondido por las movilizaciones de la izquierda a la estancia de Joe Lewis.

“Lo que se esconde tras la crítica contra el Ejército en la calle es la falta de una concepción clara de defensa de la ciudadanía y de ser estrictos. Tenemos que dejar atrás la mentira permanente”, enfatizó la funcionaria. Además, aseguró: “Si la gente me elige como presidenta, el orden va a ser la regla”.

En medio de los cruces en Juntos por el Cambio por las candidaturas, remarcó: “Uno como político tiene que ser capaz de decir lo mismo tanto en público como en privado”.

“Hay que dejar de lado esto, el no animarse a combatir el delito, no ir al frente, no cuidar a la ciudadanía cuando te toman una propiedad, ruta o la 9 de Julio. Y, a fin de cuentas, los que no se animan, dejan una sociedad en total y absoluta indefensión”, remató Bullrich.

En rigor, el marco de la interna, la abogada penalista Florencia Arietto realizó una dura crítica contra la postulante a la presidencia y titular del partido, Patricia Bullrich, y expresó: “El Estado no puede ir dejando muertos en los desalojos”, en referencia a los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

La aseveración que llevó a cabo anoche la abogada en TN resultó impactante en tanto que ella misma fue asesora del ministerio de Seguridad nacional bajo la conducción de Patricia Bullrich. Este miércoles, Arrieto pidió disculpas en Twitter. La presidenta del PRO las aceptó, pero prefirió no opinar más al respecto.

El precandidato a jefe de gobierno del PRO, Jorge Macri, no descarta que su primo, Mauricio Macri, pueda competir en una candidatura presidencial para volver a la Casa Rosada. “Es el líder natural del PRO”, dijo.Play VideoJorge Macri dijo que Mauricio Macri “es el líder natural del PRO.

Entrevistado en A Dos Voces, Jorge Macri calentó la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad y dijo que sin dudas “le ganaría a Martín Lousteau” en un eventual mano a mano por la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre el país que se viene, el Ministro de Gobierno fue claro y contundente: “Hay que tener mucha firmeza para gobernar la Ciudad y por eso me estoy preparando todos los días. La Argentina que viene será muy difícil porque hay dos países en pugna; el que quiere trabajar y el que quiere todo gratis”.

“Me preocupa mucho la clase media porque nunca vivió esto que pasa. Trabajan en blanco y cuando pagan todo, quedan debajo de la línea de pobreza. Hay que revertir esto de manera urgente”, finalizó Jorge Macri.