Patricia Bullrich propuso eliminar planes sociales y el Gobierno salió a responderle

Este martes, la titular del PRO, Patricia Bullrich, presentó sus equipos técnicos y de gobierno, en un evento en el Yacht Club de Olivos, que contó la presencia del ex presidente Mauricio Macri. En ese marco, propuso eliminar los planes sociales en un plazo no mayor a seis meses.

“Me dicen que es imposible sacar los planes en seis meses. Yo sostengo que más imposible es no sacarlos porque se van a quedar para siempre. Si no lo hacemos con convicción, nos comen el cambio”, sostuvo la dirigente opositora, quien se perfila para competir por la presidencia en 2023.

Sus dichos provocaron la respuesta del Gobierno. Este mediodía, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, cruzó a la ex funcionaria y le recordó que la asistencia social se duplicó durante la gestión de Macri.

“La presidenta del PRO quiere sacar los planes en 6 meses. Como si no hubieran gobernado y además no los hubiesen duplicado”, replicó el ministro, en su cuenta de Twitter. “Hablar de ‘sacar o poner’ planes es querer que los pobres siempre sean pobres”, señaló, y apuntó: “Buscamos transformar planes en empleo y no RT’s que alimenten las grietas”.

Hace algunas semanas, en medio de un acampe en la Av. 9 de Julio, el funcionario rechazó los cortes de calles como método de protesta y confirmó que no habrá más altas de planes sociales.