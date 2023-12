Patricia Bullrich habló antes de la marcha del 20D: “Hoy comienza una etapa de orden”

Organizaciones sociales y piqueteras marcharán este miércoles a Plaza de Mayo, en la que será la primera movilización contra las políticas económicas y sociales del Gobierno de Javier Milei y a 22 años del estallido social de 2001. Antes de la convocatoria, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó la aplicación del protocolo de orden público. “Hoy comienza una etapa de orden y convivencia en Argentina”, afirmó. También le pidió a los grupos que protesten que “no usen la violencia”.

“El punto central (del operativo) es entender que termina una época que duró más de 20 años en que los argentinos hemos tenido, por año, entre 8.000 y 12.000 piquetes, y que eso ha generado un situación de problemas psicológicos en familias, de gente que ha perdido todo porque está en zona donde hay piquetes. De argentinos que han sufrido por la insistente metodología de cortar las calles en la Ciudad y en distintas provincias. También hay coordinación con las provincias para que no haya cortes y la gente pueda comenzar a ver un nuevo orden, de convivencia y no de imposición de quien corta”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad.

“No sabemos si vamos a lograr el 100% del objetivo”, reconoció la ministra en sus declaraciones a eltrece, pero remarcó: “Vamos a intentar que se note que la Argentina hoy cambió, que los 20 años de cortes permanentes hoy se terminan de una vez y para siempre”.

La jornada de hoy estará marcada por la aplicación del protocolo de orden público que presentó la semana pasada la ministra de Seguridad para garantizar la libre circulación. Organizaciones sociales y de Izquierda presentaron en las últimas horas una serie de recursos judiciales para suspender su implementación, pero fueron rechazados.

“El que corta, no cobra”, reiteró esta mañana el Ministerio de Seguridad. “Si va a ejercer su derecho a protestar, tome en cuenta que sólo lo puede hacer en los lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por la ley”, añadió la cartera en un comunicado que publicó en su perfil de la red social X (ex Twitter).

El despliegue que ordenó el Ministerio de Seguridad comenzó a las 8 de esta mañana. Tiene sus puntos centrales en los principales accesos a la Capital Federal, con especial atención en los ómnibus que pudieran trasladar manifestantes. También habrá miembros de las fuerzas de seguridad en las estaciones de tren y subte.

“El objetivo es que quien quiera manifestar, lo haga en una vereda o en una plaza. Que no lo haga en la calle porque el que corta, va a tener consecuencias penales que establecen la ley y el protocolo que estamos llevando adelante”, insistió Bullrich.

Luego, la ministra advirtió a los grupos que protesten: “No usen violencia porque no lo vamos a permitir. No vamos a permitir piedrazos, morteros ni ningún mecanismo de ataque a la autoridad”.

El protocolo que busca garantizar la libre circulación se suma a la decisión que anunció la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que absorbió, entre otras carteras, la de Desarrollo Social, de quitarle el plan social al beneficiario que participe de algún corte.

Ayer, el Gobierno habilitó una línea para que quienes reciben asistencia estatal puedan denunciar extorsiones de intermediarios o punteros políticos por los planes sociales. Según el Gobierno, este martes recibían 300 denuncias por hora.

“Tenemos más de 5.000 denuncias donde nos dicen que hasta les cobran multas de 7.000 pesos por no ir al piquete, como un Estado paralelo”, señaló Bullrich.

Por último, dijo estar convencida de que la sociedad aplaudirá la determinación del Gobierno de terminar “para siempre” con los cortes de calles.

“La sociedad argentina no aguanta más y si ve que no tenemos la valentía de comenzar a cambiar este sistema que le ha arruinado la vida a millones de argentinos, si no mostramos que estamos decididos, independientemente del éxito del operativo, la demostración de la decisión que tiene el Gobierno de terminar con los cortes para siempre va a ser un mensaje que, estoy convencida, los 46 millones de argentinos van a aplaudir”, concluyó.