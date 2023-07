Patricia Bullrich dijo que la Ciudad “es tierra de nadie” y el Gobierno porteño la cruzó

“Fue ministra de Seguridad nacional y no se levantaron los piquetes”, le recordó el jefe de Gabinete porteño.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reavivó la interna que mantiene con su contendiente, Horacio Rodríguez Larreta.

La ex ministra de Seguridad tomó los cortes que este martes bloquearon diferentes puntos de la Capital Federal para reforzar su discurso de campaña. “Otro día de caos: la Ciudad es tierra de nadie”, aseveró, en una publicación que ilustró con imágenes de los piquetes. Y prometió: “Conmigo, esto se acaba”.

Luego, la ex ministra retuiteó un post de Diana Mondino, primera candidata a diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza, de Javier Milei. “La lluvia tiene más piqueteros desalojados que Larreta”, dice aquel tuit.

Este martes, las publicaciones que la titular en uso de licencia del PRO realizó en Twitter tuvieron como eje el fin de los piquetes.

“Nosotros vamos a terminar con la era de los piquetes”, escribió en otro tuit, que recogía imágenes de su visita a Río Negro. En otra publicación, replicó un mensaje de su compañero de fórmula, Luis Petri.

“Con nosotros se termina la tolerancia a los piquetes y las extorsiones. No vamos a negociar con quienes cometan delitos. El cambio no es un slogan, el Cambio es profundo y a fondo! No hay que pedir permiso para cumplir con la ley! Hay que tener el coraje y la decisión de enfrentar a quienes tienen secuestrada a la Argentina!”, aseguró el precandidato a vicepresidente.

Lejos de desescalar el conflicto, la ex ministra también le dio “me gusta” a una publicación de la cuenta “La Fuerza del Cambio”, su eslogan de campaña, que afirmaba que a Horacio Rodríguez Larreta “no le dan los números” y que, por esa razón, “envía a diario a sus soldados mediáticos a atacar [Mauricio] Macri y Pato (en alusión a ella misma)”.

La respuesta del larretismo

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, cruzó a Bullrich. Pidió “terminar con el oportunismo electoral” y recordó qué sucedía durante la gestión de la ex ministra al frente de Seguridad.

“Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad nacional y no se levantaron los piquetes ni se interrumpieron en los accesos a la Ciudad. Tenemos que hablar en serio. Este tipo de situaciones, de acampes con decenas de miles de personas, con mujeres, en algunos casos también con chicos, la escuchamos a ella misma decir que cuando es mucha gente, no se puede hacer mucho”, indicó. Y añadió: “Hablemos con seriedad, seamos respetuosos también con los ciudadanos y digámosle la verdad. Este es un problema que se va a terminar el 10 de diciembre de la mano de Horacio Rodríguez Larreta con la reestructuración de los planes sociales”.

El jefe de Gobierno porteño encabezó ayer un acto frente al monasterio Nuestra Señora de Fátima, donde el ex secretario de Obras Públicas, José López, llevó armas y bolsos con casi 9 millones de dólares.

Allí, además de presentar sus propuestas de campaña, habló de su relación con Sergio Massa, otro punto al que recurren sus detractores internos.

“Tuve una relación de muchos años, pero las decisiones que tomó en la política nos fueron separando. No tengo nada que ver con lo que él representa en la política”, dijo.