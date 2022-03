PARLÁNTES HOLOFÓNICOS una manera distinta de escuchar

HUGO ZUCCARELLI a sus diez años presenció sin visualizar un siniestro vial, del que no fue víctima por poder localizar la fuente de sonido. Una década más tarde, confirmó que su teoría de localización era verdadera cuando pudo reproducir grabaciones de percepción 3D con un solo auricular.

El primer paso fue la invención de un micrófono holofónico monoaural, el cual puso a prueba de forma intensiva. Pronto fabricó un prototipo binaural que colocó en la cabeza de un maniquí equipado con dos tímpanos sintéticos, artificiales. Así en 1980 creó el sistema de grabación holofónico.

En Inglaterra trabajó con Pink Floyd en la grabación del disco «The Final Cut», con Roger Waters en su disco solista «The Pros and Cons of Hitch Hiking». Además, con producciones junto a Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, León Gieco, Gustavo Santaolalla (en el soundtrack de la película “Diarios de Motocicleta”), Disneyland, Disney World. También su trabajo fue presentado en museos como Children’s Museum (Pittsburgh, 2004) y el Science Museum (Los Ángeles, 2000). Sumado a esto, podemos destacar diversas acciones publicitarias de compañías internacionales como Fiat (Italia, 1997), Goodyear (USA, 2000), NEC (USA, 1997), entre otras.

Luego vinieron quince años de desarrollo de una nueva forma de grabación y, paralelamente, de una nueva forma de reproducción, ya que logró desarrollar, a su vez, parlantes con la capacidad de reproducir sonidos grabados holofónicamente con total fidelidad, de bajo nivel de distorsión y de una sola vía, sin las distorsiones típicas de sistemas multivías (woofer, rango medio, y tweeters), ni cajas resonantes -reflector de bajos-, ni cornetas. Estos parlantes son capaces de reproducir una señal holofónica sin la necesidad de utilizar auriculares.

Sus descubrimientos le valieron numerosos reconocimientos de parte de la NASA, la comunidad científica, de figuras como Stanislav Grof y Michael Talbot, de las industrias cinematográfica y de la música, como también de premios internacionales.



Actualmente, Hugo presenta sus Parlantes Holofónicos en Rosario y Buenos Aires, Argentina, donde se realizan funciones para vivenciar la experiencia en total oscuridad reproduciendo música de grandes artistas nacionales e internacionales.

CALENDARIO MARZO

Jueves 17

20hs – The Beatles (Abbey road)

21:45hs – Charly García (Clicks Modernos)

Viernes 18

20hs – Pink Floyd (The Wall)

21:45hs – Daft Punk (Random access memories)

Sábado 19

20hs – Guns N´ Roses (Use your illusion 1)

21:45hs – Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (Lobo suelto)

Domingo 20

20hs – Gustavo Cerati (11 Episodios Sinfónicos)

21:45hs – Michel Jackson (Dangerous)

Jueves 24

20hs – Coldplay (Parachutes)

21:45hs – Pappo (Blues local)

Viernes 25

20hs – The Doors (L.A. Woman)

21:45hs – Rolling Stone (Voodo Lounge)

Sábado 26

20hs – Led Zeppelin (In through out door)

21:45hs – Queen (A Kind of magic)

Domingo 27

20hs – Fito Páez (El amor después del amor)

21:45hs – The Beatles (Abbey Road)

Jueves 31

20hs – Pink Floyd (Dark side)

21:45hs – Guns N´ Roses (Use your illusion 1)

NUEVO MONUMENTAL San Martín 993 #Rosario

PH: Lisandro Aira