Papini: “Michaut le cortó la circulación vehicular a los funenses que le pagan el sueldo”

“Nuevamente en la ciudad el sindicato ATE y Romina Michaut referente de la oposición

insisten en que por la fuerza se imponga su decisión”, expresaron desde la Gestión Santacroce.

Fue el secretario de gobierno del municipio, Martín Papini quien tomó la palabra nuevamente y reiteró su rechazo a este corte de calle Yrigoyen y ex ruta 9, que solo afectó a los que trabajan, “esta empleada está haciendo algo ilegal, no permitiendo la libre circulación de los funenses, quienes le pagan el sueldo. Cobra todos los meses su sueldo en tiempo y forma, y además para hacer este reclamo la representa un gremio ajeno a la ciudad y no el que tiene representatividad del personal municipal.

Y agregó; “Esta empleada sigue ocasionándole gastos a los funenses, ya que hoy se derivaron recursos para agentes de tránsito adicionales, debido a que se debió ordenar la circulación por esta protesta”.

Denuncia Penal

Por orden del Intendente Santacroce los funcionarios del área de Seguridad y Gobierno denunciaron penalmente en sede policial el corte de calle. Todos tienen derecho a protestar en democracia, es un derecho inalienable pero cumpliendo la ley. “En Funes no vamos a permitir que se afecten a los vecinos ni el libre tránsito”, dejaron en claro.







Funes, 29 de Mayo de 2.023



Señor Jefe de Comisaría 23ra

Guillermo Raúl Ledesma, Coordinador de la Sub Secretaría de Control Urbano de la

Municipalidad de Funes, con domicilio laboral en calle Santa Fe 1689, se presenta ante

Ud. a los efectos de realizar denuncia penal.

I.- OBJETO:

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 263, inc. 1 del Código Procesal

Penal de la Provincia de Santa Fe, vengo a formular denuncia penal por la posible

comisión del delito tipificado en el Art. 194 del Código Penal de la Nación Argentina.

II.- HECHOS.

En la fecha siendo las 10:55 horas, personas que se disponían a realizar una protesta,

que se identificaron como pertenecientes a la Asociación Nacional de Empleados del

Estado, se concentraron en calle Yrigoyen esquina Ruta 9 realizando su protesta en la

cinta asfáltica impidiendo la libre circulación vehicular. Una vez instalado el impedimento

a circular de vehículos y a fin de asegurar la integridad física de los manifestantes se

ordenó realizar desvío de tránsito. Calle Yrigoyen es una arteria de doble circulación,

con orientación cardinal Sur – Norte. Es una calle céntrica que en su carácter de doble

circulación facilita el drenaje rápido del tránsito más aún en los horarios picos de

circulación vehicular (de 07 a 09 horas, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas). El corte

de calle fue levantado por los manifestantes a las 11:38 horas.

Si bien el derecho a manifestarse se encuentra concedido por nuestra Constitución

Nacional en el Art. 14 derecho a peticionar antes las autoridades, y los tratados

internacionales suscripto por nuestro Estado Nacional, es también verdad que el mismo

artículo determina la libre circulación.

Es así que en un todo de acuerdo con nuestra Carta Magna el Código Penal Argentino

dispone en su Art. 194, una sanción penal para esas conductas deliberadamente

Antijurídica, típica, culpable y por consiguiente punible.

El derecho a manifestarse o a pedir ante las autoridades es una garantía que se debe

preservar, pero es opinión de esta Sub Secretaría que dicha acción debe realizarse de

una manera pacífica que no implique cercenar derechos Constitucionales de parte de la

sociedad. Es decir, se considera totalmente lícito el ejercicio de tales derechos, pero el

corte de calles se aleja de tal supuesto y se provoca una acción que el poder Legislativo

Nacional considera como una acción ilegal.

A este respecto, la doctrina sostiene que acción típica de aquel ilícito es

toda aquella que “paraliza, desorganiza o retarda el tráfico […], cualquiera sea el

tiempo que dure”, afectándose de ese modo el transporte en general, sea público

o privado (cfr. Creus / Buompadre, Derecho penal, Parte especial, tomo 2, 7ª ed.,

Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 57; en el mismo sentido, Nuñez, Derecho

Penal Argentino, Parte Especial, tomo VI, Lerner, Buenos Aires, 1971, p.

93).

El objeto de bien jurídico es identificado, en lo que aquí interesa, como el

normal funcionamiento del transporte, el cual constituye una “garantía

de preservación de la seguridad común”, bien jurídico genérico al que han

de aludir todas las figuras agrupadas en el Título VII del Código Penal

(cfr. Creus / Buompadre, ob. cit., p. 57). Lo protegido no serían, entonces,

“los medios de transporte en sí, sino el desenvolvimiento de la circulación del

transporte por vías públicas realizado mediante aquéllos” y que comprende

como ya se indicó tanto a los medios destinados al uso público, como

a aquellos destinados al uso particular (Núñez, ob. cit., p. 93).

En la causa Causa nº 40936-00/CC/2009, la Corte Suprema de Justicia, resuelve

hacer lugar a la declinación de competencia de un Juzgado Contravencional y otorgarle

dicha competencia a un Juzgado Federal ordinario (por ser el Juzgado Competente en

esa época en Capital Federal) resolviendo:

“…RESUELVE:I. CONFIRMAR lo resuelto a fs. 649/654 por la titular del

Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, Dra. Cristina Beatriz

Lara, en cuanto DECLINA LA COMPETENCIA de este fuero para conocer en el

proceso. II. MODIFICAR lo resuelto a fs. 649/654 en cuanto ordena enviar

las actuaciones a conocimiento del fuero ordinario de la justicia nacional y,

en consecuencia, DISPONER LA REMISIÓN de éstas a la oficina de sorteos

de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Federal de la Capital Federal, a fin de que se designe el juzgado que tomará

intervención ante la posible comisión del delito previsto en el art. 194 CP. III.

RECHAZAR los planteos de inconstitucionalidad formulados por la defensa.

IV. Tener presente las RESERVAS efectuadas por los recurrentes. Tómese

razón, notifíquese a la Fiscalía de Cámara bajo constancia en autos y

oportunamente devuélvase el legajo a primera instancia, donde deberán

practicarse las notificaciones correspondientes y cumplirse la remisión ordenada.

Sirva lo proveído de atenta nota de envío. Fdo: Fernando Bosch, Pablo A.

Bacigalupo, Marcela De Langhe. Jueces de Cámara. Ante mí: Dra. Marina R.

Calarote. Secretaria de Cámara.

III.- PROPONE MEDIDAS DE PRUEBA

• – a). Se adjunta copias de captura de pantallas de la Sala de Monitoreo en el que

se observa el Corte de Calle referido, una con indicación del día y fecha en que

se inició y otra en la que finalizó.

• – b). Se pone a disposición filmaciones capturadas por las cámaras de video

vigilancia de la Municipalidad de Funes

V.- PETITORIO

Por todo lo expuesto, solicito: