Pampita rompió el silencio tras su regreso de Chile: “Trato de estar lo mejor posible”

Carolina Pampita Ardohain regresó a la Argentina, luego de un viaje de negocios que hizo al vecino país de Chile. En su paso por el aeropuerto, la modelo se encontró con varios movileros de televisión, ante los cuales se animó a hablar de su sorpresiva separación de Roberto García Moritán.

“La pasé muy bien”, comenzó diciendo la modelo, para luego aclarar que no se fue del país como una consecuencia de su ruptura con el político, sino que era un compromiso laboral que había asumido previamente: “No elegí irme ahora, tenía la fecha programada hace mucho tiempo. Un trabajo muy importante para mí y que me pone muy contenta”.

Ante la consulta puntual sobre cómo lleva estos días, a poco de cumplirse una semana de confirmarse oficialmente su separación del actual ministro de Desarrollo Económico porteño, la modelo dijo “no voy a hacer comentarios de eso”, pero luego confesó: “Trato de estar lo mejor posible para mi familia, para mis hijos“.

Entre los móviles presentes surgieron varias preguntas en torno al presente tanto de Pampita como de su ahora ex marido, pero ella eligió eludirlas y continuar su camino buscando su auto para salir del aeropuerto. “Sepan entender. Voy a tratar de no hacer comentarios de nada. Es algo privado“, dijo tajante.

Por otra parte, respecto a la posibilidad de que en los próximos días vaya como invitada al programa de Susana Giménez, donde las versiones apuntaban que allí haría un descargo detallado sobre su separación, la modelo aprovechó a desmentir: “No voy a ir a ningún programa. No voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá ni ahora ni nunca. No voy a hacer comentarios, vamos a tratar de mantenerlo en privado”.

Sobre el final del momento con los móviles, Pampita aprovechó a hacer un pequeño descargo, en el que aclaró por qué publicó los últimos chats con su ahora ex marido: “Ustedes ya me conocen. A mí me gusta la verdad. A mí me importa mucho la verdad. Todos me conocen y a veces si es necesario tener que salir a mostrar la verdad y no queda otra, me veo en esa situación, que obviamente no me gusta, pero bueno, tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”.

El mensaje de Roberto García Moritán confirmando la separación de Pampita

El último sábado de septiembre, Roberto García Moritán publicó una carta abierta en sus redes sociales con la que confirmó lo que durante varias semanas era una incesante ola de rumores y versiones de crisis de pareja e inminente ruptura con Carolina Pampita Ardohain.

El ministro de Desarrollo porteño decidió salir a hablar y blanquear la ruptura luego de que surgieran fuertes versiones de una serie de infidelidades a la modelo.

“Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia“, aseguró García Moritán.

Además, el político afirmó que es momento “de poner límite” con su “palabra y hechos a calumnias y acusaciones”. “No haré más declaraciones sobre este tema, ya que mi compromiso es enfocarme en proteger a mis hijos y continuar construyendo una relación de respeto y cordialidad”, enfatizó.