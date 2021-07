Pampita fue mamá: nació su hija con Roberto García Moritán

Carolina Pampita Ardohain dio a luz a su cuarta hija y primera con su esposo Roberto García Moritán. La conductora entró en trabajo de parto a la una de la madrugada en el Sanatorio Otamendi.

Carolina Pampita Ardohain dio a luz a su quinta hija este jueves 22 de julio. La noticia la confirmó Luciana, la madrina de la beba que nació a las 9:30 horas de esta mañana.

Según indicaron e, cuando los médicos la revisaron anoche notaron que la beba aún no estaba ubicada para nacer. Es por eso que le sugirieron a la modelo que saliera a caminar. Y así lo hizo, siempre con su pareja al lado. Y esta mañana, a las siete, “todo se modificó: la beba bajó” -precisaron- y fue trasladada a la sala de parto, en donde dio a luz a su beba. A pocas horas de su nacimiento, se conoció el nombre elegido por Carolina Ardohain y Roberto García Moritán para su hija: Ana.

Marcelo Tinelli confirmo que Gullermina Valdés es la elegida para reemplazar este jueves a Pampita en el jurado de ShowMatch La Academia.

La pequeña es la quinta hija de Pampita, que fue madre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio -de su relación anterior con Benjamín Vicuña-, y la tercera de Roberto García Moritán, que es papá de Delfina y Santino -de su matrimonio con Milagros Brito-. Pampita junto a su marido, Roberto García Moritán

La semana pasada, el empresario había adelantado que el nombre que escogió la pareja para su hija “es corto”. “Somos clásicos”,

Tal como había adelantado, Pampita trabajó hasta el último día antes de dar a luz a su hija. “Pasa rápido y más, laburando, que las semanas pasan volando. Es como que está llegando el día y a esperar y nada más, pero no con la ansiedad de los primeros hijos”, aseguró la jurado de La Academia quien también aseguró que estuvo “activa” durante el embarazo ya que realizó natación y pilates. Nos obstante, los días previos al nacimiento, estuvo “con los tiempos más ajustados” y decidió descansar.

En las últimas semanas, la producción del reality show Siendo Pampita (Paramount+) había colocado cámaras en el auto, en su casa y en los distintos trabajos con el objetivo de tener todas las imágenes desde que la modelo entrara en trabajo de parto. Sobre el momento del nacimiento de su hija, Carolina había dicho: “No hay nada decidido. No hay presión sobre ese tema. Y vamos a ver cuando suceda…”.

Apenas horas antes de dar a luz, Pampita compartió en su cuenta de Instagram un video donde muestra la suite del Sanatorio Otamendi donde recibió a su hija con el empresario y economista, cuyo nombre aún no está decidido ya que iban a esperar a ver su carita para bautizarla.

Pampita confirmó que Denise Dumas la reemplazará en su programa

La conductora cederá el mando a su par, quien se quedó sin trabajo tras el levantamiento de Hay que ver, mientras esté de licencia por maternidad. Mirá el video.

A tan solo días de dar la luz, Carolina Pampita Ardohain confirmó en un móvil con Nosotros a la mañana (El Trece) que Denise Dumas la reemplazará en su programa, Pampita Online (Net Tv). La conductora, además, se refirió a la candidatura de su marido, Roberto García Moritán

“Les quiero decir que Denise Dumas va a estar de reemplazante cuando esté ausente en Pampita Online, y que les deseo mejor”, contó Pampita este viernes 16 de julio en el ciclo que volvió a la pantalla chica el pasado 12 de julio y que es conducido por Joaquín El Pollo Álvarez y Sandra Borghi.

Si bien Pampita tiene fecha de parto para el 22 de julio, la misma modelo y conductora, de 43 años de edad, contó en el ciclo de El Trece que no le extrañaría que se retrasara unas dos semanas.

Qué dijo Pampita sobre la candidatura de Roberto García Moritán

Consultada sobre la candidatura política de Roberto García Moritán, su esposo, la jurado de la Academia de Showmatch opinó: “Él está dedicado a la política desde hace muchos años. Cuando lo conocí ya era parte de su vida. No fue ninguna sorpresa. Sí el año pasado se dedicó mucho más a su fundación, a Asociar, y trabajo muchísimo en pandemia porque había un montón de necesidades en los barrios vulnerables pero su pasión estuvo siempre. Ahora encontró un lugar donde se siente cómodo y se animó a dar este paso”, indicó Pampita.

Ante los dichos de la modelo, Carlos Monti preguntó: “¿No le tenés miedo a los carpetazos? viste que la política es muy sucia…”. “Creo que las acciones van a hablar por si solas. Conoce mucho el terreno. No es alguien que va y se saca la foto, se pone la causa al hombro. Yo lo veo llegar a casa destruido, agotado. Siempre con la sensación de impotencia porque hay tanto para hacer que por más que uno de una mano con las necesidades que hay no alcanza”, le replicó la figura de NET TV.

Qué haría Pampita si le ofrecieran sumarse a la política

En esa línea, Paula Trápani le preguntó a la expareja de Benjamín Vicuña si “le contagiaba esas ganas de sumarse en la política”, a lo que la actriz le contestó: “Es un trabajo muy serio. Mucho más serio de lo que la gente se imagina. Yo cuando veo que le proponen a famosos incorporarse, para mí no saben a lo que se están exponiendo. Hay que ser muy responsable. No es una cosa que se pueda tomar livianamente. A mí nunca me lo propusieron y considero que no es mi camino. Y reconoció: “Me encanta con mi marido tener mundos totalmente distintos y admirarnos desde lugares opuestos”.

Denise Dumas volverá a la televisión tras un mes sin trabajo

Hay que ver, el programa conducido por Denise Dumas y José María Listorti, fue levantado del aire de El Nueve el pasado 18 de junio y es por eso que la presentadora se quedó sin trabajo, motivo que, como a cualquier persona, la invadió de angustia.

A fines de junio, en diálogo con Pía Shaw para el programa radial El espectador (Radio CNN), la exparticipante del Bailando por un sueño (El Trece) se mostró sumamente preocupada por su situación en ese momento. El abrupto final del ciclo que llevaba adelante junto a José María Listorti le dejó un nivel de incertidumbre que, en tiempos de pandemia, resulta muy complicado de manejar. Al respecto señaló: “Para serte sincera, me asusta no tener trabajo”.