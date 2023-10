Pampita destrozó a la producción del Bailando 2023 y fue tajante con el certamen: “Se ve como un programa de la tarde”

Carolina Pampita Ardohain volvió al Bailando 2023 (América TV) más picante que nunca tras sus actividades laborales fuera del país, y apuntó contra la producción del programa por sus decisiones con los participantes.

CAROLINA PAMPITA ARDOHAIN EN EL BAILANDO 2023 | CAPTURA INSTAGRAM: @PAMPITAOFICIAL

No es la primera vez que el ciclo de Marcelo Tinelli recibe una lluvia de críticas. Lo han hecho los propios participantes, y también periodistas como Marina Calabró, quien se encarga de hacer la columna de espectáculos en Lanata sin Filtro (Radio Mitre).

MARCELO TINELLI EN EL BAILANDO 2023. (CAPTURA: AMÉRICA TV)

Cuando el certamen emigró a la pantalla de América TV, luego de estar varios años en El Trece, Marina opinó sobre cómo fue el debut y afirmó: “Para mi gusto, demasiado spoiler de la escenografía en todos los programas del canal. No me llamó la atención cuando arrancó el programa, ya la había visto. Tampoco es que tiene una espectacularidad, entonces cuando uno muestra, se ven los hilos”.

Luego, criticó el estudio por su tamaño y por su calidad: “Invitaron gentilmente a las figuras del canal a acompañar el debut y los tenés de decorado, les bajás el precio. El estudio se ve chico, medio formato de caja de bombones. Es una observación técnica. Falta luz blanca por todos lados, no hay dos cámaras en el mismo registro, hay agujeros negros en los costados de la pantalla, se apagó el centro del piso”.

Qué dijo Pampita sobre el Bailando

Una de las jurados fue tajante cuando Martu Morales y Yeyo de Gregorio bailaron su ritmo en la pista, ya que Carolina no se sintió a gusto con la puesta en escena.

“Hay cosas que no me gustan con muchos participantes. No me gustó el vestuario y la puesta de las pantallas detrás”, lanzó.

Además, apuntó directamente contra la producción del programa: “Pienso que se ve como un programa de la tarde sino tiene toda una puesta encima de luces, de cámaras, de vestuario. Cuando lo veo en cámara, lo veo pobre. Lo quiero ver más arriba, más color, más brillo, la pantalla acompañando, más elementos, más show”.

Sin embargo,aclaró que “le encantó la coreografía de los participantes”, para no poner en duda su talento y que sus críticas eran externas a ello. “Los chicos bailaron increíble, son maravillosos, hacen un trío espectacular. Me encantó que usen todo el estudio para ver cosas nuevas para nosotros y para la gente en su casa. La idea está muy buena”, agregó.

Cuando la coach de la pareja le dijo a la actriz que “iban a empezar a implementar más elementos en la pantalla a partir de la cuarta gala”, Pampita sentenció: “Busquen videos y ayuden a la producción, ponganle más show porque el baile está, pero para brillar y para que esté power, hay que acompañar con todo el resto. Consejo para todas las parejas que vienen también”.

