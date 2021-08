Pachu Peña vendió su cuenta de Twitter por un fin solidario

El participante de La Academia habló de la propuesta que aprovechó para ayudar a personas a mejorar su calidad de vida.

“Arrancaré de cero”,

Pachu Peña

El comediante reveló que vendió su cuenta con más de medio millón de seguidores y destinó el dinero a pagar el tratamiento de chicos que tienen que operarse en el exterior

Pachu Peña vendió su cuenta de Twitter con fines solidarios: “Arrancaré de cero”

Pachu Peña lo hizo de nuevo. Antes de comenzar con su coreografía en la pista de La Academia de ShowMatch, el humorista contó que vendió su cuenta de más de medio millón de seguidores de Twitter con fines solidarios.

Consultado por Marcelo Tinelli, Pachu reveló por qué su cuenta ahora publica un contenido muy distinto al habitual con información sobre criptomonedas en inglés: “Yo lo vengo siguiendo en Twitter ¿Qué hizo? ¿Vendió la cuenta? ¿La entregó? ¿No existe más? Ahora retwittea cosas en inglés”, indagó el conductor.

“No te voy a mentir a vos y menos a la gente. Me ofrecieron un billete por la cuenta y la vendí. Tenía más o menos 568 mil seguidores. Esa plata que me dieron, que no es mucha, va a estar destinada a chicos que tienen que operarse en el exterior y tienen que pagar tratamientos que salen carísimos”, reveló Pachu que bailó el ritmo de la cumbia lesionado.

“Se cerró ese perfil, pero ya arrancaré de cero y seguiré sumando seguidores”, agregó el comediante. “O sea, no está más en esa cuenta, esa le quedó para las criptomonedas” bromeó el conductor y Pachu fue aplaudido por todo el estudio que celebró su particular gesto solidario.