Pablo Lavaselli, el argentino campeón del mundo de jiu jitsu

“La resiliencia es la capacidad de anteponerse ante las adversidades del día a día, sin importar qué. Me llevó 4 años conseguir mi primer título grand slam lográndolo por primera vez en faixa preta (cinturón negro). Sigan hacia adelante y luchen por lo que quieren!”, fue el mensaje que eligió Pablo Lavaselli para expresar su felicidad luego de lograr su primer título mundial.

El luchador de jiu jitsu contó como vivió esas semanas en Abu Dabi, en donde viajó por cuarta vez por competencias internacionales y, tras una dura semana en la que quedó fuera de las medallas del Grand Slam local, se sacó la espina y consiguió el campeonato de World Pro en la absoluta para la categoría de hasta 77 kilos.

Sin embargo, mantiene su perfil bajo y asegura que desconoce si puede calificarse como el mayor título logrado por Argentina en la disciplina. “No quiero sacarle mérito a ningún otro logro. Hay mucha gente que ha hecho mucho por el país“, expresó en una entrevista que brindó en el diario Clarín, donde relató como entrenó en los momentos de cierre estricto.

Pablo Lavaselli, campeón mundial de jiu jitsu en Abu Dabi

“En el garaje de mi casa. Al principio, cuando arranqué, pertenecía a un equipo y luego dejé de entrenar ahí por temas personales (…) Hicimos una pequeña inversión para poder tener pesas, barra olímpica y también poder hacer la parte física”, contó Pablo, de 25 años, que se llevó un título y un premio de 10.000 dólares, el pasado 10 de abril.

“Una locura; un sueño… Así comenzó todo y se sigue moviendo hacia nuevos caminos. No voy a decir que estoy sorprendido porque no es casualidad, he trabajado mucho por esto, pero sí tengo una satisfacción interna de que todo el esfuerzo, todos los sacrificios, están dando sus frutos finalmente”, relató luego de su consagración en Emiratos Árabes Unidos.

En el evento consagratorio consagratorio, Lavaselli derrotó en semifinales a Adriano Araujo, donde se quedó con la partida por 5 a 2, y en la final se vio las caras con Espen Mathiesen, al que derrotó por 5-4, vengando la derrota de los días previos, donde quedó fuera de las medallas.

Lavaselli celebra el triunfo en el World Pro de Emiratos Árbaes Unidos.

El deportista obtuvo 400 puntos por ganar el certamen internacional, lo cual lo deposita actualmente en el puesto 21º a nivel mundial, en el 20º en Sudamérica y 1º en Argentina. Ante esto, dejó en claro que su idea es luchar hasta los 35 años y sabe que para perfeccionar debe conseguir nuevos retos en Brasil y Estados Unidos.

“Mi foco está 100% en el BJJ (Jiu-Jitsu Brasilero) y me gustaría hacer una carrera deportiva de varios años. Después de eso, me gustaría tener una buena academia con mis amigos, en la que pueda construir campeones para las siguientes generaciones. Ese sería otro de mis sueños”, cerró.