Pablo Granados compartió el audio de su novia, luego de haber sufrido acoso callejero: “Estoy harta, me dan ganas de llorar”

Pablo Granados se tomó unos minutos para visibilizar una situación que padeció su novia, Camila Delossan y que viven a diario millones de mujeres que transitan y padecen la rabia y el miedo al salir a la calle y ser acosadas verbalmente por hombres.

Y si bien, el acoso callejero está legislado, penalizado y desde el 2015 cada 2 de octubre se conmemora el Día de Lucha contra el Acoso Sexual Callejero en la Ciudad, no alcanza para terminar con esta “costumbre” que está enmarcada como una de las tantas violencias de género.

Por eso, el humorista e influencer decidió compartir un audio personal que le envió su pareja, luego de sufrir este tipo de violencia y donde se la escucha perturbada y asustada tras haber salido a la calle y padecer comentarios ofensivos.

“Estoy harta de los tipos pajeros me dan ganas de llorar. Me cambiaron el día, desde que salí. Estoy vestida, no estoy mostrando nada, incluso estoy de largo y no puedo hacer dos cuadras”, se la escucha a Camila en el audio.

Y agrega: “Te juro que tengo mucha bronca y mal humor, te cambia el día. Salí bárbara, hice tres cuadras y me dijeron de todo. Guasadas, asquerosidades… No podés caminar, voy con el celular en la mano asustada. Guardo todo, me gritan desde un camión, me dicen una asquerosidad. Horrible, la verdad horrible”, explica la joven a su pareja.

Ante esta situación, y aprovechando la gran cantidad de seguidores que tiene, Granados compartió el audio y escribió un mensaje contundente para sus seguidores hombres.

“El 38,9 % de mis seguidores son hombres. Este video es para ellos. PAREMOS LA MANO muchachos. Si tenés pareja , una hija, hermana o madre, pensá lo que sufre cada vez que sale a la calle y vive este calvario”, escribió.

“Es tristísimo recibir este mensaje de la persona que amás. Había subido este video a mis historias pero como no lo podían compartir me pidieron que lo haga posteo para poder hacerlo. Si te juntas con tus amigos a jugar al fútbol, a comer una pizza o fumarte un faso, está bueno conversarlo en el grupo para que las mujeres dejen de pasar por estos momentos de mierda que las llenan de miedo”, explicó.

Para cerrar resumió: “ACORDATE Puede ser tu novia , tu hija , tu vieja. AFLOJEMOS que estamos entrando en 2022 y eso NO VA MÁS”.