Oscar González Oro sufrió una descompensación en vivo

Oscar González Oro estaba conduciendo su programa Tarde pero Temprano, en Radio Rivadavia, cuando empezó a sentirse mal, es por esto que decidió salir del aire para atender su salud.

Más tranquilo habló y comentó: “Estoy bien. Ayer tuve un episodio raro -comenzó relatando-. Estaba al aire y me mareé fuerte. Una vez lo dejé pasar. Al segundo también lo dejé pasar. Al tercero, bueno… Llamé al médico para que cuando terminara el programa fuera para allá. Me retiré el aire tres y media, o cuatro menos cuarto, y me revisaron. Me hicieron un electro (cardiograma) que salió bien”.

Los doctores que lo atendieron llegaron a la conclusión de que el conductor “sufrió un shock emocional que iba a explotar en algún momento, y que explotó cuando tenía que explotar”. Por eso se tomará hasta este viernes también para descansar y si todo sale bien, el lunes retomaría las actividades normalmente.

En la noche, ya más recuperado, escribió en sus redes sociales: “Gracias por todos los mensajes preocupados por mi salud. Estoy bien, ahora un poco de reposo, nada más. Gracias”.