Operaron de urgencia a la Bomba Tucumana por un insólito motivo

El accidente ocurrió durante las grabaciones del “Cantando 2024″ mientras estaba comiendo, fue atendida de urgencia este jueves tras atorarse con un tenedor durante las grabaciones del Cantando 2024 en América TV. La cantante se tragó un diente de un tenedor plástico mientras estaba comiendo y en este momento la están operando de urgencia en el Sanatorio Güemes.

En medio de la preocupación, la cantante y VAR del reality conducido por Florencia Peña, recurrió a sus historias de Instagram para llevar tranquilidad y explicar lo ocurrido.

“Vengo de la guardia del Sanatorio Güemes, hoy tuve un accidente. La pasé re mal y me asusté un montón. Tengan mucho cuidado con los utensillos de plástico, sobre todo con los tenedores“, inició la artista.

“Hoy estaba en el canal grabando un programa del Cantando, pinché un tomate cherry de una ensalada que nos dan para comer en lo cortes, y se ve que sin darme cuenta me tragué un pedazo de un tenedor, que es super filoso y puntiagudo”, describió.

“En el Sanatorio Güemes me hicieron estudios para ver dónde estaba porque sentía el dolor acá (en la garganta) y lo sigo sintiendo. Me van a hacer una endoscopía”, continuó.

“Intenté hacer de todo para ayudarme a mí misma porque no había nadie cerca. La gente de la producción se preocupó y me llevó al Güemes. Me hicieron una tomografía, después me llevaron para hacerme una endoscopía y me la quise hacer sin anestesia pero no lo toleré, y no quería dormirme. Ahora veremos qué pasa porque sigue el dolor”, concluyó Gladys La Bomba Tucumana.