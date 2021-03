Olmedo: “Necesitamos llevar certezas para afrontar lo que viene”

“Nos acercamos a la denominada segunda ola y el gobierno nacional parece no tener un plan claro para enfrentarla. Quedó demostrado que la cuarentena eterna y las restricciones totales no funcionan y el daño que producen a la economía es catastrófico”.

“Los datos son contundentes, durante el 2020 se perdieron cerca de 1 millón de puestos de trabajo y el PBI cayó un 20%. La desocupación llegó al 11%, es decir 2.2 millones de argentinos no tienen empleo”.

“Según una encuesta realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, durante el 2020 cerraron 90.700 locales y 40.000 pymes, lo que afectó directamente a 185.300 trabajadores”.

“La sociedad no resiste otro cierre total y preocupa la falta de ideas del gobierno nacional. Se anuncia que la administración pública abandona la atención presencial por tres días. Pero, cuáles son los datos que indican que este tipo de medidas y aplicadas en un tiempo tan acotado modifican la curva de contagios, cuántos casos atribuibles a esta actividad hubo. No se sabe, no hay datos, sin embargo, se toman ese tipo de decisiones”.

Olmedo