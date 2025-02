Ogro Fabbiani es el nuevo DT de Newell’s

Tuvo su último partido en el Malevo este lunes en la derrota 2-1 ante Sarmiento y el club lo despidió en sus redes.

Desde hace ya un par de semanas, Mariano Soso estaba en la cuerda floja como técnico de Newell’s. La derrota ante Defensa y Justicia la fecha pasada lo dejó al borde del precipicio, y la del domingo en el clásico lo terminó de hacer caer. A falta de confirmación oficial por parte de la Lepra, Soso dejará la institución leprosa y su reemplazo ya está arreglado: Cristian Fabbiani.

Las charlas con el Ogro comenzaron la semana pasada e incluso él mismo quería dirigir el clásico anteCentral. Sin embargo, por cuestiones de calendario decidieron esperar y aguantar a Soso una fecha más. Días después, será cuestión de horas para que se oficialice la vuelta del ex jugador de la Lepra al Coloso como entrenador.

Luego del partido de este lunes ante Sarmiento que terminó en derrota 2-1 en Junín, Fabbiani ya arregló con los dirigentes del Malevo las condiciones de su salida para poder tomar las riendas futbolísticas del club rosarino y fue despedido por las redes oficiales del club del Bajo Flores. Sin ir más lejos, hace poco menos de un año, Fabbiani dijo que “algún día” dirigiría a la Lepra. Ahora su sueño se va a cumplir… El Ogro Fabbiani fue despedido por Riestra en sus redes sociales. Ahora se va para Newell’s (Foto: Prensa Riestra).

¿Por qué Riestra lo deja ir?

“Con Cristian tenemos amistad, no es simple técnico en el club. La gente lo ama. Y nosotros decidimos dejarlo crecer a nivel deportivo”, confiaron en el club.

La aclaración tiene que ver con que no es normal que a Riestra le lleven a un jugador así nomás (caso Herrera a Gimnasia), mucho menos a un DT que renovó contrato en febrero. “Lo liberamos contractualmente porque lo queremos mucho y sabemos que uno de sus sueños es dirigir a Newell’s. No podemos cortarle la ilusión a un amigo”, agregó la misma fuente. Cristian Fabbiani salió a dirigir con los colores de Newell’s. (Captura de TV)

Luego de una campaña histórica en el Bajo Flores, el trabajo de Fabbiani también fue visto por la gente de Rosario. Y al margen del pasado suyo como jugador de la Lepra, los dirigentes quedaron fascinados con sus ideas, su impronta de juego y los resultados cosechados en el banco del Malevo.

El paso del Ogro como jugador en Newell’s

Cristian Fabbiani llegó en 2008 al club del rosarino desde la liga de Rumania. Su momento más recordado, es el gol que erra en el clásico ante Central en el 2008, luego de una jugada maravillosa que terminó con la pelota por arriba del travesaño.

El posible debut de Fabbiani como entrenador de la Lepra

Cristian Fabbiani debutaría como entrenador de Newell’s el próximo lunes a las 17 ante Barracas Central en condición de visitante.

Como DT, se estrenó en Primera División con Riestra en 2024, y hasta el momento acumula 13 victoria, 17 empates y 15 derrotas (efectividad de 41.48%). Antes, había dirigido en el ascenso: Fénix (2021-2022), Riestra (2022-2023) y Deportivo Merlo (2023).

El despido del entrenador se confirmó entrada la noche de este lunes. “El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Mariano Soso ha dejado de ser el director técnico del primer equipo. Deseamos éxitos a Mariano en sus próximos pasos”, informó el club en sus redes sociales.

Sobre la contratación de un nuevo técnico, todo parecía encaminarse a Fabbiani. Ese rumor creció con fuerza en el transcurso del día y al atardecer llegó un dato clave: Deportivo Riestra perdió con Sarmiento en Junín y el club porteño lanzó una publicación que no dejó dudas: una foto del Ogro con la frase “Gracias por siempre”, dándole la despedida aunque sin decirlo explícitamente.

Por su parte, el DT, que como futbolista tuvo un breve pero recordado paso por Newell’s en 2008, se refirió muy acotadamente al tema en declaraciones vertidas luego del encuentro con Sarmiento: “No sé lo que va a pasar pero si me toca irme, sería una falta de respeto decirlo ahora en la conferencia porque no tengo tiempo para pensar. Ahora estoy con mucha bronca porque se nos escapó un partido que no lo tenía en mis planes”, dijo tras la derrota 2-1.

Capria, el otro apuntado

Algunos directivos también consideran que el mánager Rubén Capria, el quinto de la gestión del presidente Ignacio Astore, tampoco tendría que continuar en el cargo, bajo el argumento de que tanto la elección de Soso como la de los refuerzos para esta temporada no cumplió las expectativas, parte de una realidad que se refleja en los resultados: Newell’s perdió cinco partidos y ganó uno este torneo.