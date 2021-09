Nuevo trailer de “Injustice”: Superman se venga violentamente del Joker

El nuevo trailer de “Injustice” nos adelanta que veremos a un Superman descreído de los valores que siempre defendió y sumido en la venganza que lo enfrentará violentamente contra el Joker.

Se trata de la próxima película animada de DC basada en la franquicia de videojuegos y sus cómics, que mostrará una versión oscura del kriptoniano, lo que desatará un quiebre en la Liga de la Justicia, quiebre que inicia con su asesinato al payaso.

Superman busca venganza en “Injustice”

“Te llevaste a su esposa, a su hijo por nacer, ¿por qué?”, interroga Batman al Joker, mientras que el villano responde: “Después de todos estos años, Batsy, ¿de verdad necesitas saber mis razones?”, frase significativa pensando que suele caracterizarse por tener sus propios y cuestionables móviles para cada crimen y acción que comete.

Tras el diálogo, Superman irrumpe en la prisión y atraviesa con el puño al payaso. “Ese es un remate”, dice antes de reír por última vez.

Las diferencias entre Batman y Superman serán otro de los pilares de la cinta. Dado que el murciélago intentará ayudar a su amigo, al tiempo que cuestiona sus nuevos instintos y desesperanza.

Wonder Woman reflexiona sobre el espíritu de la Liga de la Justicia en “Injustice”

Dirigida por Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) y producida y distribuida por Warner Bros. Entertainment, la película se centrará en la crisis del escuadrón, consecutiva a la destrucción de Metrópolis.

Batman piensa en ayudar a Superman en “Injustice”

Estrena el 19 de octubre en 4K Ultra HD, DVD y Blu-ray, mientras que más tarde estará disponible en la plataforma de HBO Máx.

Injustice llegará el 19 de octubre de 2021 en 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack, Blu-ray y Digital, el cual está inspirado en el juego de NetherRealm Studios Injustice: Gods Among Us y la novela gráfica de DC basada en el juego Injustice: Gods Among Us: Year One de Tom Taylor.Reproductor de vídeo de: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bEZ5hNd7hsw