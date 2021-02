Nuevo Móvil Quirúrgico de Salud Animal en Funes

Control de superpoblación animal

A través de su Ordenanza el Programa y Móvil de Esterilizaciones Gratuitas recorre la ciudad los 12 meses del año brindando Atención Veterinaria Primaria Gratuita

Los días Martes y Viernes de 16:00 a 19:00 hs. durante las jornadas móviles en los distintos barrios.





En el Quirófano Móvil de Esterilización, tambièn se brinda: Atención Primaria, Desparasitación Básica, Vacunación Antirrábica, Accidentes en Vía Pública, Atención Gratuita de Casos Sociales y Denuncias por Maltrato.



Beneficios del Programa de esterilización quirúrgica

para los animales, la sociedad y la salud pública



*Disminución de accidentes de tránsito en la vía pública.



*Evita crías no deseadas y superpoblación.



*Menos ruidos molestos por maullidos y peleas.



*Reducción de ataques por mordeduras.



*Mejor conducta social y disminución de agresividad.



*Evita fugas, rociado de orina y problemas con vecinos.



*Menor rotura de bolsas de residuos. Menos contaminación.



*Reducción de contagio de enfermedades como: Leptospirosis,



*Brucelosis, Sarna, Hongos, Parásitos, etc.



*Evita en los machos: Cáncer de próstata y de testículo, enfermedades venéreas como tumor de sticker, etc.



*Evita en las hembras: Cáncer de mama y de ovario, infección uterina, hernias, embarazo psicológico, descalcificación, etc.



*Mejora la calidad de vida e incrementa su longevidad.



*Amplía la capacidad de atención y vigilancia en el hogar.

📲 Para obtener tu turno, llamá al 4960202 Salud Animal