Nuevo hecho de “Estafa Virtual” en Funes

Según denuncia la víctima, V. Betiana Belén de 35 años domiciliada en calle Las Magnolias 1… de Funes, “a eso de las 15.13 horas recibo un MAIL a mi celular del BANCO SANTA FE donde decía que yo había realizado una transacción al abrirlo veo que habían hecho una transferencia inmediata con el número de operación 55B9E9B60112405B9E76AF652B25ECB0 y a la cuenta del Sr. S. MATIAS JOAQUIN CUIL 20430607…. Nº DE CUENTA 1000140… DEL BANCO DEL SOL DIGITAL POR LA SUMA DE $5.200 PESOS.

Como yo no la había realizado, noto que al parecer me hackearon la cuenta. También recibí un comprobante de transferencia de la TRAJETA NARANJA X solicitando un crédito y me avisaban que estaba aprobado de $34.000, por el cual tampoco yo realicé esa operación y también procede de la misma persona con número de CBU/CVU Nº 0000003133385318771…





Desconozco ambas operaciones y es mi deseo accionar penalmente sobre este hecho.

Actúa: Comisaría 23º