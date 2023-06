Nuevo escándalo con Neymar: una modelo lo expuso con un mensaje explosivo

Neymar no para de tener problemas con mujeres. La vida del futbolista tuvo varios contratiempos y hace una semana ya vivió uno en el que recurrió a las redes sociales en donde se disculpó públicamente de una infidelidad hacia su pareja Bruna Biancardi, con la que espera su segundo hijo. “Me equivoqué contigo”, explicó a través de un comunicado.

Pero ahora, una semana después, la situación no cambió y tal como lo publicó otra mujer, la modelo Celeste Bright, quien a través de una historia en su perfil de Instagram divulgó una imagen de una conversación con el jugador del PSG, donde aparece un emoji de unas manos aplaudiendo.

La modelo cargó contra Neymar por escribirle en redes. (Foto: Redes)

“No sabía quién era esta persona antes de esto”

La modelo subió otra historia con un mensaje en el que mostró su descontento y su enfado ante este tipo de recados y más aún conociendo la situación sentimental de Neymar.

“No sabía quién era esta persona antes de esto. Estoy cansada de ver mensajes como este de hombres que tienen mujer o novia. Él no es el único. Creo que el resto de chicas también tendrían que darle más voz a estas cosas”.

Además, la joven que tiene más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram, aprovechó y lanzó un mensaje a los hombres: “Chicos, sean mejores, porque nosotras merecemos lo mejor”.

La modelo se despachó en sus redes con un contundente mensaje dirigido a Neymar. (Foto: @celestebrightt/Instagram)

Quién es Celeste Brightt, la mujer que también enamoró a Sebastián Yatra

Celeste Brightt es una reconocida modelo estadounidense de 29 años que inició su carrera en 2014 y trabaja en la agencia Wilhelmina Models en Los Ángeles y Miami. Además, tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

La relación entre Sebastián Yatra y la modelo inició a principios de 2018 y en marzo de ese mismo año hasta compartió una foto con ella en sus redes sociales. Pero luego no se supo más de los dos y meses después comenzó a rumorearse que estaba con Tini. Stoessel.

(Foto: @celestebrightt/Instagram)

Neymar le fue infiel a su novia y le pidió disculpas en las redes con un inédito

El futbolista hizo un fuerte y emotivo descargo donde se disculpó con Bruna, pero dejó entrever la posibilidad de que los rumores sean ciertos.

Bru, hago esto por ustedes dos y su familia. Justificar lo injustificable. No era necesario. Pero te necesito en nuestra vida. Vi cuánto te expusiste, cuánto sufriste por todo esto y cuánto deseas estar a mi lado. Y yo a tu lado. Cometí un error. Me equivoqué contigo. Me atrevo a decir que cometo errores todos los días, dentro y fuera del campo. Pero mis errores en mi vida personal los resuelvo en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos… Todo esto llegó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba seguir a mi lado, la madre de mi hijo. Alcanzó a su familia, quien hoy es mi familia. Alcanzó su intimidad en un momento tan especial que es la maternidad. Bru, ya me disculpé por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa debe hacerse pública. No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor mutuo nos fortalecerá. Siempre nosotros. Te amo.