Nuevas restricciones: “Quienes no puedan acreditar domicilio en Funes, no van a poder ingresar”

Este mediodía y luego de conocer las medidas de restricciones enumeradas desde la provincia de Santa Fe, el Intendente expresó que en Funes sólo podrán circular los que viven dentro del ejido perimetral de la ciudad.

“El que quiera venir a comerse un asado, está prohibido y aparte nos hace mal”, sostuvo el intendente.

Santacroce advirtió que se reforzarán los controles en forma conjunta con Rosario y Roldán para evitar reuniones durante el fin de semana. “Es un momento muy crítico, le pido a la sociedad que sea responsable”.

En el marco de las nuevas restricciones en la Provincia a partir del jueves 20 de mayo, los municipios de Funes, Roldán y Rosario mantuvieron una reunión para endurecer los controles en el tránsito. El objetivo es evitar que en los próximos días haya reuniones no permitidas en las localidades vecinas.

“Vamos a hacer controles muy fuertes, más intensivos que los que se hicieron el año pasado. Aquellas personas que no tengan en su DNI el domicilio en Funes o no puedan acreditar, a través de la TGI, que tienen su domicilio en nuestra ciudad, no van a poder ingresar”, advirtió en La primera de la tarde (Radio 2), el intendente de Funes, Roly Santacroce.

Para el funcionario, la región se encuentra en un momento muy difícil y por eso llamó a la responsabilidad ciudadana. “Ayer tuve 4 horas a un vecino de nuestra ciudad arriba de una ambulancia, intentando poderle conseguir una cama de internación, le pido a la sociedad que sea responsable y nos ayude”, remarcó.

Con respecto a los controles de ingreso a las localidades, Santacroce explicó que coordinarán el trabajo con los municipios de Rosario y Roldán para garantizar una cobertura mayor durante todo el día.

“Si creen que el sábado, domingo o lunes, que el martes es feriado y van a venir acá a jugar al tenis, a la pelota. a comer asados, o a juntarse con toda la familia, están equivocados”, insistió el intendente de Funes. “Por el bien de la sociedad les pido que nos ayuden y se queden en sus casas”. Santacroce

En cuanto a la posibilidad de demostrar que están domiciliados en la vecina localidad, Santacroce señaló que corre para todos los ocupantes del auto. “Si vienen cuatro o cinco en una camioneta y lo puede demostrar uno solo, NO ENTRAN”, aseveró.

“Es un momento muy crítico, en 15 o 20 días todo esto va a pasar, pero necesito que nos ayuden, el que quiera venir a comerse un asado, está prohibido y aparte nos hace mal”, concluyó el reportaje de La primera de la tarde (Radio 2)