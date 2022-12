“No vuelvo más”: Alejandro Fantino se va de Animales Sueltos y deja América TV

“No vuelvo más” : Alejandro Fantino se va de Animales Sueltos

El conductor de televisión, Alejandro Fantino, aseguró que esta es su última semana en el programa “Animales Sueltos”. “Faltan tres días para que terminar con Animales Sueltos y ojalá sea con Argentina Campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más. Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos”, señaló en vivo este miércoles.

¿Alejandro Fantino deja la televisión?

El periodista que encabeza el ciclo de medianoche expresó sus deseos de alejarse de la televisión abierta por ahora y no sabe si volverá a la actividad. “Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar Campeón del mundo Argentina. Me voy y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero y marzo me voy afuera. Me casé hace poco. Tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida. No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo también”, dijo.

En esa línea, Fantino, que hace poco reafirmó su compromiso con Coni Mosqueira, sostuvo que se “hartó” de los medios. “Me hinché las pelotas de todo, de todo. Y como me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente”, lanzó.

El periodista es conocido por sus entrevistas a referentes del deporte o la sociedad en general, pero también de la política. Hace unas semanas tomó repercusión por su frase:”¿Ustedes vieron la cara de vencido que tiene Alberto?” y no descartó comenzar a dedicarse a la política. Sin embargo, este miércoles también pidió por favor que lo dejen fuera de “la grieta entre Cambiemos y el Peronismo”

Alejandro Fantino se va de América Tv: “Me hinché las pelotas de todo”

El conductor comunicó al aire que ya no volverá al ciclo luego de sus vacaciones.

Alejandro Fantino tuvo un año de muchos cambios y catarsis y para acompañar el lineamiento decidió comunicar al aire su no continuidad en “Animales Sueltos”, su mítico programa por América Tv.

El conductor anunció su retiro, mientras se encontraba motivado hablando sobre el Mundial Qatar 2022, que tiene al seleccionado Argentino disputando una nueva final contra Francia este domingo 18 de diciembre: “Faltan tres días para que terminar con Animales Sueltos. Ojalá termine Animales Sueltos con Argentina Campeón del mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más. Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos ‘crack’. Listo. Se abrió el inconsciente y vamos para adelante”, comunicó para sorpresa de los directivos.

Asimismo, el periodista contó cómo serán sus vacaciones y se refirió a la incertidumbre del futuro: “Termino el programa el lunes. Ojalá pueda festejar Campeón del mundo Argentina. Me voy pa´ las casas, como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. Enero, febrero y marzo me voy afuera. Me casé hace poco… O sea, tengo ganas de disfrutar otras cosas de la vida… No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo también… Puede ser que vuelva acá, puede ser que no vuelva acá, puede ser que no labure más en tele abierta”, advirtió.

Para ser más contundente y fiel a su estilo, Fantino aseguró que se cansó de no poder hablar con libertad, y por eso creó el medio “Neura Media” que se puede ver vía streaming: “Me hinché las pelotas de todo, de todo. Me harté. Y como me harté, tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente. Al “Chiqui” Tapia se lo querían llevar puesto y un grupo de periodistas avalados por empresas fuertes internacionales y fuertes poderes de afuera querían tener su propio sistema para manejar todo”, expresó continuando con su guerra contra el periodismo deportivo del que se siente afuera.