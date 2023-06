Nigeria le puso fin al sueño de Argentina en el Mundial Sub 20

Argentina cayó 2 a 0 frente a Nigeria y se despidió del Mundial Sub 20 en los octavos de final. Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki marcaron los goles de la victoria del conjunto africano, que en la instancia de los 8 mejores jugará ante el ganador de la serie que animarán mañana Corea del Sur y Ecuador.

Sin merecerlo en los 90 minutos, ya que Nigeria había generado poco durante la primera etapa por no decir que sus ataques fueron nulos. Pero promediando el segundo tiempo desde un saque de arco encontraron una hendija y a pura actitud filtraron la última línea para ya transformar el encuentro cuesta arriba, 1 a 0 y nerviosismo de los chicos argentinos. Los números de las pantallas del estadio eran elocuentes para justificar esta apreciación: la Selección había creado más de 30 situaciones de peligro en área rival y los nigerianos poco más de 4, según las estadísticas que mostró FIFA en esos gigantescos televisores cuando todavía faltaban varios minutos para el final del juego. Y varias aproximaciones albicelestes más hasta terminar el partido.

No alcanzó, de todos modos. Argentina generó, generó y generó. Unas pocas veces con más claridad, otras quizás con menos. Pero no fue preciso. No la metió y Nigeria en una jugada similar a la del primer gol embocó el segundo y sentenció el 2 a 0 final.