Nicole Neumann publicó una frase enigmática tras los dichos de Fabián Cubero sobre su supuesto conflicto con Indiana: “Nos guste o no…”

NICOLE NEUMANN Y FABIÁN CUBERO | INSTAGRAM

Nicole Neumann publicó en sus historias de Instagram, una contundente frase justo después de que Fabián Cubero confirmara a Socios del Espectáculo (El Trece) que Indiana, su hija mayor, no tiene contacto con su madre.

La modelo posteó en sus historias una imagen del psicólogo Ale Schujman, en la cual destaca esta afirmación: “Las personas son lo que son, no lo que queremos que sean. Y nos guste o no, son los hechos los que hablan por ellas“.

Neumann suele hace publicaciones enigmáticas en sus redes y algunos en la red no puede dejar de relacionarnos con sus conflictos con el padre de sus hijas.

Qué dijo Fabián Cubero del supuesto conflicto que tienen su hija Indiana y Nicole Neumann

Fabián Cubero habló nuevamente sobre el supuesto conflicto que habría entre su hija mayor, Indiana, y su madre Nicole Neumann.

En una nota para Socios del Espectáculo (El Trece), el exfutbolista aseguró que no se arrepiente de haber confirmado que Indiana y Nicole no tienen comunicación en la actualidad: “Yo no dije nada malo, solo que Indiana está viviendo conmigo desde diciembre, aparte ya sabe por la prensa, los medios, por fotos que hemos subido de ambos lados, que estamos en esa situación“.

Por otro lado, Cubero negó las versiones sobre que su hija decidió abandonar la casa de su madre por el tema de la alimentación: “¿A ustedes les parece que una nena se puede ir de una casa porque no come verduras, porque no quiere comer carne…? He escuchado algunos comentarios como que en mi casa no les ponemos límites a las nenas y demás, pero bueno, no lo tomo en serio porque la realidad no es esa, es otra realidad que no viene al caso hablar de este tema porque hay niñas en el medio“.

Fabián contó desde que lugar participa en este conflicto madre e hija: “Yo vengo de una familia muy unida, pero no todos los casos son iguales, no todas las experiencias son las mismas y yo de mi lado siempre voy a colaborar para que mi hija tenga buena relación con la madre, conmigo, con sus tíos, con toda la familia; pero bueno, hoy en día el deseo de la nena es otro y yo obviamente como padre la voy a respetar porque tiene 14 años y ya está bastante grande para tomar las decisiones que quiera tomar“.

“Que cada uno diga lo que quiera, no tengo ganas de debatir el tema simplemente es una realidad que hoy está pasando y se está manejando íntimamente, y obviamente en el juzgado“, aseveró Cubero sobre la desmentida que hizo Nicole obre sus dichos. Asimismo, el Poroto confesó cuál es el ambiente que consiguen sus hijas en su casa con Mica Viciconte: “No pasa por un tema de ser más divertido o no. Pasa por generar un buen vínculo. Y ese vínculo, gracias a Dios, desde que me junté con Mica, está intacto con mis tres nenas”.

Cuando el cronista le pidió una opinión sobre la situación, la panelista de Ariel en su Salsa (Telefe) expresó: “Yo adoro a las tres nenas. No te puedo decir mucho. Yo trato de unir siempre. Hoy está Luca, que es el hermanito, y se llevan bárbaro. Yo estoy feliz de que esa unión esté, que sea la familia que yo también deseé. Está todo perfecto”.

De igual forma, Cubero confirmó que su nena está en perfecto estado y que ha encontrado la forma de manejar la situación: “Indi está muy bien. Obviamente ella es una chica inteligente y siempre estamos tratando, colaborando con ella para que se sienta cómoda, para que se sienta feliz, para que trate de tener un buen vínculo con su mamá, con su familia, con nosotros, con sus hermanas, como así lo tiene, pero los chicos llegan a una edad en la que empiezan a tomar decisiones y yo como padre la voy a apoyar siempre“.

“Con Nicole no tenemos diálogo. Indiana tampoco (tiene diálogo). Es un tema que Indiana tiene que resolver con la psicóloga y con la mamá. Yo, desde mi lado, siempre estoy apoyando, intentando que ese vínculo vuelva a la normalidad, pero tampoco voy a generarle una presión a la nena en cuanto a esta situación porque es ella la que tiene que decidir qué quiere de acá en adelante“, agregó Fabián.

Para concluir, el exdeportista manifestó: “Hay cosas que uno no se imagina, pero después pasan cosas y uno tiene que estar apoyando a sus hijos que, en mi caso, es lo que más quiero en este mundo“.