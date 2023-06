Nicole Neumann habría sido denunciada por su hija mayor, Indiana: “Se habla de violencia física y psicológica”

NICOLE NEUMANN Y SU HIJA INDIANA CUBERO | CAPTURA

Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, habría denunciado a su mamá por violencia familiar. Según contaron en Intrusos (América), la adolescente de 14 años está en el peor momento con la modelo.

Por qué Indiana Cubero denunció a Nicole Neumann

Marcela Tauro reveló en Intrusos (América) la información: “Habría hecho una denuncia por violencia familiar Indiana, la hija mayor de Nicole contra su mamá. Es fuerte esto”. Y siguió: “Hace un tiempo venimos diciendo que Indiana no vive con ellos, que no fue de viaje. No era sólo una discusión sino que se habría presentado una denuncia en el Juzgado N°2 de la doctora Celina Sendra, en Tigre. Sabíamos que no estaba bien la relación. La denuncia habría sido hecha por Indiana”.

Luego, la periodista detalló: “Hay una grabación de muchas horas que tiene la jueza como prueba. Se habla de violencia, un poco física y psicológica. Habría una grabación en la que hay más implicados, hay alguien que la destrata“.

“Nicole le comentó a gente que trabaja con ella que quería correrse del foco mediático, porque el tema estaba judicializado por su propia hija. Ella siente que es Cubero el que le llena la cabeza a Indiana, y que todo esto tiene un trasfondo económico. Como hay una deuda en dólares entre Fabián y Nicole, que todavía no terminaron de arreglar, siente que todo lo que está haciendo él es para que Indiana se quede con él y no tenga que pasar nada de plata por ella”, contó por su parte Maite Peñoñori.

La adolescente tocó fondo y habría tomado una drástica decisión con su madre, que en los últimos días abandonó “Los 8 escalones”.

Nicole Neumann está en shock con todo lo que se dice de su vínculo con Indiana Cubero, su primogénita. (Foto: instagram/nikitaneumannoficial – micaviciconte)

Nicole Neumann habría sido denunciada por Indiana, su primogénita. Según informó Marcela Tauro en Intrusos (América), la adolescente se habría cansado del hostigamiento y acompañada por su padre recurrió a la Justicia, donde aclaró que no quiere saber nada con ella.

“Sería por violencia física y psicológica. Habría más implicados”, sostuvo la periodista, que segundos después repitió la frase con la que la joven le rompió el corazón a la modelo. “Prefiero vivir con papá y Mica Viciconte porque ellos me dan amor”, habría disparado.

Maite Peñoñori, otra de las panelistas del ciclo de espectáculos, añadió datos sobre el vínculo entre Indiana y su madre: “Hace un tiempo hablé con una persona del entorno de Fabián y me detalló un montón de situaciones que habían vivido siendo las nenas chiquitas en Mar del Plata y que yo no las podía creer, pero que marcan exactamente la palabra de despectivo”. A modo de ejemplo, señaló que cuando Nicole iba con Fabián se quedaban en el Sheraton y jamás en la casa de los padres de Poroto.

Nicole Neumann junto a su hija Indiana tiempo atrás. (Foto: Instagram /nikitaneumannoficial)

El intento de Fabián Cubero por recomponer la relación entre Indiana y Nicole Neumann

Semanas atrás, Poroto Cubero se refirió al tan comentado alejamiento entre su hija y Nicole Neumann. “Estoy intentando que ese vínculo vuelva a la normalidad, pero es un tema que lo tiene que ir resolviendo Indiana con su psicóloga y con la mamá. A veces los chicos llegan a una edad en la que toman decisiones, pero no voy a generarle una presión a la nena”, remarcó ante Socios del espectáculo (eltrece).

Indiana eligió vivir con su papá Fabián Cubero y Mica Viciconte. (Foto: Instagram /fabiancuberooficial)

Además, el exdeportista dio detalles de cómo es la relación de sus hijas con su actual pareja, Mica Viciconte: “No pasa por ser mas divertido o no con ella (por Indiana), sino por generar un buen vínculo. Desde que se me junté con Mica, ese vínculo está intacto con mis tres nenas”.

Tras las declaraciones de su exmarido, Nicole Neumann le contó a TN Show que prefería no involucrar a las chicas en ningún escándalo. “Ya dije que de mis hijas no voy a hablar para protegerlas, cuidarlas. Se dicen un montón de cosas, muchas mentiras. Inventan mucho. Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura (de no dar declaraciones). Yo no tengo necesidad de aclarar nada”, sentenció.