Nicole Neumann contó cuál es su mayor miedo en la relación con José Manuel Urcera

Nicole Neumann está iniciando una relación amorosa con el corredor del TC 2000 José Manuel Urcera, y con respecto a esto y otras cosas es que habló en Agárrate Catalina que conduce Catalina Dlugi en La Once Diez. “Lo confirmamos porque nos sacaron una foto apenas levantados”, reconoció la actriz

Para comenzar definió a Urcera como una persona “buena y tierna”, y destacó que para alguien que no es del medio, como es el caso del automovilista, no es fácil: “No es fácil bancarse este ambiente, que todo el tiempo te tengan que vincular con algún lío”, comenzó contando Nicole.

Y continuó: “Yo llevo años acostumbrándome a esto, imagínate lo que es para alguien que no tiene nada que ver. Hay que trabajar mucho en hacer oídos sordos”. Además habló de la relación con sus hijas: “Tienen la mejor, ellas son sociables, cariñosas. Ellas querían que yo tuviera un novio, las divierte que venga alguien nuevo, que me acompañe alguien”, advirtió.

Luego habló acerca de los miedos que le nacen con respecto a la actividad laboral de él y expresó: “Un poco me da miedo su trabajo, siempre le pregunto si no le da miedo volcar, qué seguridades tiene. Me impresiona un poco”, aunque rápidamente también destacó que es un plus de adrenalina para la relación.

“Yo soy medio adrenalínica, pero le pregunto: ‘¿No te da miedo volcar? ¿A cuanta velocidad vas?’ Están las preguntas…”, apuntó Nicole. Y contó que no tiene planes de acompañar a su novio a las carreras en lo inmediato. “Cada uno tiene sus prioridad. Pero si algún día se puede… No de coequiper. Una vez lo hice, en Puerto Madryn, con mis hijas. Me llevaron de paseo a dar vueltas en auto de carrera y en las curvas casi me muero. Volaba el auto. Imagínate mis gritos”, comentó entre risas.

Asimismo confesó que sigue creyendo en el “amor para toda la vida”: “Es verdad. Me preguntaron si creo en el amor para toda la vida y sí, ni hablar. Yo sigo creyendo. El estado de enamoramiento es lo más lindo y la vida es más linda acompañada”, reveló.

Y además añadió que no le da lo mismo estar sola o acompañada: “No me da lo mismo. Pero con la experiencia y la vida uno se pone más selectivo”.