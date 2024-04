Nicolás Cabré quedó envuelto en escándalo tras la denuncia de una vecina: “Hacete cargo”

Cabré quedó envuelto en escándalo tras la grave denuncia de una vecina y se conocieron detalles.

NICOLÁS CABRÉ | CAPTURA INSTAGRAM

Fue Pochi de Gossipeame quien dio la información al aire de Empezar el día (Ciudad Magazine) y mostró capturas de una usuaria que acusaba al actor de tener en malas condiciones su departamento y eso afectaba a los vecinos.

Qué pasó con Nicolás Cabré

“Dale, galán dejá de bolud… y arreglá lo que te corresponde. Tu departamento está dañando el de mi tía. Hacete cargo ya. Les pido que nos ayuden a difundir“, escribió la mujer en sus historias de Instagram junto a fotos para justificar su acusación.

Y Pochi detalló: “Parece que Cabré tiene muchos departamentos que alquila. Particularmente este departamento lo alquila hace ocho años a un mismo inquilino o sea que este tema, una filtración, data de ocho años. Cada vez es peor y va afectando más la calidad de vida de su vecina“.

A su vez, Yuyito González habló en vivo con la vecina que denunció a Nicolás y expresó: “Yo pido que se haga cargo de hablar con el administrador. Que venga a una asamblea de propietarios y que esté presente, porque es el propietario. Yo no puedo lidiar con un inquilino que cuando le toco el timbre me dice que ‘lo invado’ y me echa de la casa“.