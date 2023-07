Newell´s viaja a la Bombonera: La Lepra enfrentará a el Xeneize por la fecha 26 del campeonato local

Después de clasificarse a los octavos de final de la Copa Argentina contra Barracas Central, Boca recibe a Newell´s en La Bombonera después de haber conseguido el boleto a los octavos de final de la Copa Argentina

El Xeneize enfrentará a la Lepra por la fecha 26 del campeonato doméstico, después de haber conseguido la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. (Foto: @bocajrsoficial/Instagram)

Para este duelo, el técnico leproso, Gabriel Heinze, lamentó la baja por lesión del defensor Bruno Pittón. Además, confirmó que Cristian Ferreira e Iván Gómez ya están recuperados y a disposición para los próximos partidos, por lo que estarían entre los citados para visitar a Boca. El caso de Ramiro Sordo podría demorar un poco más.

En tanto, Boca Juniors, podría poner un mix de titulares y suplentes, tras la reciente participación copera, con viaje a Santiago del Estero incluido.

El Xeneize superó a Barracas Central por la Copa Argentina en Santiago del Estero y se clasificó a la siguiente ronda del certamen federal. En el torno doméstico viene de cuatro partidos sin derrotas. Y, con respecto a la Copa Libertadores, el equipo de Jorge Almirón se prepara para visitar a Nacional el miércoles 2 de agosto en el encuentro de ida de los octavos de final.

En cuanto a lo futbolístico, el DT haría varios cambios con respecto al triunfo sobre el Guapo. Jorge Nicolás Figal jugaría en lugar de Luis Advincula y Nicolás Valentini sería su acompañante en la zaga central. En la mitad de la cancha, saldría Jorman Campuzano, quien no está habilitado para jugar el torneo local y en su lugar ingresará Ezequiel Fernández.

La duda pasa por saber quién acompañará a Miguel Merentiel en la delantera. Podría ir Darío Benedetto o Norberto Briasco.

El Xeneize recibirá este lunes a Newells por la fecha 26 de la Liga Profesional. (Foto: @bocajrsoficial/Instagram)

La probable formación de Boca vs. Newell´s, por la Liga Profesional

Sergio Romero; Nicolás Figal o Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Norberto Briasco o Darío Benedetto y Miguel Merentiel.

La probable formación de Newell´s vs. Boca, por la Liga Profesional

Lucas Hoyos; Mosquera o Méndez, Gustavo Velázquez, Guillermo Ortíz y Ángelo Martino; Juan Sforza, Ivan Gómez o Pablo Pérez, Cristian Ferreira o Marcos Portillo; Jeremías Perez Tica, Jorge Recalde y Brian Aguirre. DT: Gabriel Heinze.

Los datos de Boca vs. Newell´s, por la Liga Profesional

Hora: 20.45.

20.45. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Árbitro: Fernando Echenique.

El historial de Boca vs. Newell´s, por la Liga Profesional

Se enfrentaron en 158 partidos (todos en el profesionalismo)

(todos en el profesionalismo) Boca ganó en 67 oportunidades

Newell´s se impuso en 43 ocasiones

Terminaron igualados 48 veces.

El último partido entre Newell´s y Boca: Newell´s 2-0 Boca, por la fecha 26 de la Liga Profesional 2022.

Boca vs. Newell´s, por la Liga Profesional: dónde y cómo ver EN VIVO por TV

El duelo entre el Xeneize y La Lepra será televisado por TNT Sports.

Boca vs. Newell´s, por la Liga Profesional: dónde y cómo ver EN VIVO online y por internet

Boca vs. Newell´s, por la jornada 26 de la Liga Profesional, se podrá ver desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través del Pack Fútbol con Flow, Directv GO y Telecentro Play. Otra opción es TNT Sports GO, previo registro.