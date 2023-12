Natalia Oreiro tomó una escandalosa decisión para evitar que la vuelvan a relacionar con Benjamín Vicuña

Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña estuvieron involucrados en rumores de romance. Todo ocurrió en 2015, cuando protagonizaban la novela Entre Caníbales (Telefe). En aquel entonces, él todavía se encontraba en pareja con Pampita, mientras que ella estaba en una relación con el músico Ricardo Mollo, líder de Divididos. En las últimas horas, se conoció un dato que confirmaría el tan comentado affaire.

Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro estuvieron envueltos en rumores de romance a principios de 2015. (Foto: Instagram/ benjaminvicunaok – nataliaoreirosoy)

En LAM (América), Ángel De Brito sostuvo que la actriz y cantante uruguaya habría pedido que excluyeran al galán chileno de un proyecto que iban a encabezar próximamente. “Oreiro pidió que no esté con ella”, fueron las palabras del conductor.

Los artistas se habían reencontrado hace dos semanas en Nueva York, donde coincidieron en la entrega de los premios Emmy Internacional. Aunque evitaron posar juntos para los paparazzi, sí se saludaron amablemente y una foto que se filtró comprueba que estuvieron bastante cerca en un momento de la noche.

Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña se cruzaron hace dos semanas en Nueva York. (Foto: La Nación)



BENJAMÍN VICUÑA, NATALIA OREIRO Y PAMPITA | REDES

Tras una nota de Pampita en LAM(América) volvió a relucir un viejo rumor que suponía un romance entre Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro cuando grabaron Entre caníbales.

“Pampita fue a LAM y dijo que hay una actriz que le hizo daño y que no trabajaría con ella. Todos coinciden en que habla de Natalia Oreiro que compartió el protagónico con Vicuña y con él que podría haber pasado algo”, anunció Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo (El Trece). Según Adrián Pallares, en ese entonces, “Pampita había tenido su niño“.

Qué dijo Pampita sobre la actriz con la que no trabajaría

En su programa, Ángel de Brito le había consultado a Pampita: “No te voy a pedir nombres y la corro a la China (Suárez) de esta pregunta, ¿hay alguna actriz con la que no trabajarías?“. De esta manera, la jurado del Bailando 2023 se sinceró: “Si, hay. Una sola porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer. Me decepcionó como mujer aunque me lo esperaba”.

Además, advirtió: “La volví a ver cara a cara pero nunca le dije nada, no la vi de cerca. Dios es muy sabio, te cruza en le momento que te tenés que cruzar así que voy a esperar“.

Por esta razón, Lussich contextualizó: “En 2015 fue el año negro para ellos, se separan. Él estaba haciendo un asado en la parrilla y le llega un mensaje de texto. Ahí volaron las chispas por cualquier lado y el asado quedó calcinado por el escándalo que le armó Pampita. Aparentemente el mensaje era de Natalia Oreiro“.

“El rumor era muy fuerte porque la crisis no era solo de Pampita y Vicuña sino de Natalia con Mollo. Supuestamente en el estudio se sabía de su relación aunque es incomprobable”, recordó Nancy Duré. Y Paula Varela aportó: “Los rumores salieron de los mismos productores que grabaron la ficción. Contaban que ellos pedían más horas en el motorhome“.

Pampita se sinceró sobre su vínculo con la China Suárez

La China Suárez y Pampita fueron virales días atrás cuando se filtró una imagen de ellas juntas en el cumpleaños de Amancio, fruto de la relación de la actriz y Benjamín Vicuña. Desde ese entonces, Eugenia habló de su vinculo con la modelo y, en esta ocasión, fue al revés.

“Lo viví como somos, una familia. Así tiene que ser y hay muchos momentos, algunos se ven y otros no se ven pero para nosotros es super natural“, admitió Carolina Ardohain en Intrusos (América).

En cuanto a los medios instaló: “Creo que en algún momento nos van a dejar de preguntar. Van a decir ‘bueno, se juntan siempre’ y ya no va a ser noticia”. Y se mostró ansiosa “esperando que legue ese momento”.

Frente a las declaraciones de la China Suárez, el cronista le consultó: “Ella dijo que había como una idea de enfrentar a dos mujeres por un hombre“. Sin embargo, en un principio, la también conductora evitó la pregunta: “Lo mejor es vivir en un ambiente de paz, de compañerismo. Todos cuidamos a un montón de chicos y estamos en la misma, son hermanos”.

Incluso aseguró que “el mejor ejemplo que les podemos dar es en casa porque si ellos ven como somos nosotros, aprenden de eso”. Por último, Pampita afirmó: “Creo que los medios no saben que hace muchos años estamos con mucha paz y somos una familia que se comunica, que tiene buena onda y todavía les sorprende a ustedes, pero para nosotros ya pasó mucho de eso”.

Romina Gaetani, otra actriz señalada como amante de Benjamín Vicuña

Pampita sembró el misterio al expresar que hay una actriz con la que no trabajaría nunca porque no tuvo empatía con ella hace algunos años. Y si bien no dio nombres, en las redes no tardaron en asegurar que se trataba deNatalia Oreiro. Muchos usuarios también mencionaron a Romina Gaetani, que fue vinculada sentimentalmente a Benjamín Vicuña en 2011, cuando protagonizaban Herederos de una Venganza (eltrece).

Consultada por el tema, la también cantante aseguró que tiene la mejor con la modelo y dio detalles de la charla íntima que tuvieron cuando la top la encaró ante las escandalosas versiones. “Yo hablé con ella hace un montón de años muy bien. Charlamos cuando ella tuvo alguna duda. Me acuerdo que hablamos largo y tendido por teléfono. Se aclaró y quedó todo bien. De hecho, tenemos amigas en común e hice una nota con ella en plena pandemia o saliendo de la pandemia. Todo bien. No sé qué le habrá pasado, pero espero que lo solucione”, lanzó en una nota con Intrusos (América).

Romina Gaetani y Benjamín Vicuña fueron Mercedes Leiva y Benicio Echagüe en “Herederos de una venganza”. (Foto: eltrece)

En una de sus últimas visitas al programa de Ángel De Brito, Pampita aprovechó para anunciar que había firmado la paz con Isabel Macedo, a quien agarró de los pelos en Punta del Este por una polémica tapa de revista en la que aparecía mimosa con el galán chileno. Con esta declaración, sus seguidores no dudan: con quien jamás pisaría un set es con la uruguaya.