La actriz contó acerca de sus prejuicios con la conducción y qué fue lo que la llevó a aceptar ¿Quién es la Máscara?, el nuevo ciclo de Telefe.

Natalia Oreiro sobre su nuevo programa: “Quería hacer algo que mi hijo tuviera ganas de ver”

En el día de ayer y con mucha expectativa arrancó el nuevo ciclo de Telefe ¿Quién es la Màscara?, con la conducción de Natalia Oreiro y la participación de Wanda Nara, Karina, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky.

El reality musical fue lo más visto de la jornada con picos de 19 puntos de rating, ganando la franja horaria ampliamente. Desde Filo.News pudimos conversar con Naty, quien además acaba de lanzar un tema junto a La Sole y Lali y en pantalla estrenó recientemente Santa Evita para Star+ y Iosi, el espía arrepentido para Amazon Prime Video.

“Tengo una ilusión, soy como una nena a la que la dejaron sola en cuarto lleno de juguetes, esa es mi sensación. Mucha ilusión”, comienza contando con la sonrisa a flor de piel sobre el proyecto que la mueve de su rol de actriz para” jugar un rato a la conductora”, como dice ella.

Luego se adentra a narrar cómo fue que le propusieron este formato y cuál fue el detonante que la hizo aceptar, tras su automática negación: “Esto me lo ofrecieron hace como un año, pero yo estaba con lo de Santa Evita, los programas de Uruguay, tenía Iosi. Pero me llaman un día y me dicen, mirá te quiero proponer si querés hacer un programa como conductora“. Y yo instantáneamente digo que no”, explica.

Y continúa: “Yo ya estaba conduciendo en Uruguay, pero lo que me pasaba es que allá, yo soy Naty, y es como que yo puedo hacer dos millones de personajes y para ellos voy a seguir siendo Naty. Pero acá me pasaba que no. Yo no soy conductora y quería preservar como el misterio de la actriz” , advierte sobre sus reticencias para aceptar ser parte del reality.

“Pero bueno me mandan el material y me dicen `míralo` y bueno un día pongo la compu, me siento a mirar y viene Ata, mi hijo, que se quedó tildado nivel mil, y me dice automáticamente: `lo vas a hacer`”, cuenta con la misma sorpresa con la que vivió aquel momento.

Me entró primero por ese lado, de hacer algo familiar y que mi hijo tenga ganas de verlo

Al tiempo que agrega: “Él ya había deducido que yo iba a ser eso. Y le dijo` ¿querés que lo haga?` Y me dijo ` lo tenés que hacer`. Y ahí caí en la cuenta de que era buenísimo poder hacer un proyecto que él pueda mirar. Porque él de mi trabajo hay muchas cosas que no puede ver”, destaca sobre el formato que invita a toda la familia a mirar y participar del reality que se basa en descubrir quién está cantando bajo el disfraz.

Yo realmente no sé quién está debajo del traje, y a veces les susurro: `gracias por estar acá, te debes estar cagando de calor, pero muchas gracias por estar acá.

En esa misma línea comentó: “Entonces hay algo de decir, `bueno mamá trabaja en la tele `pero él no sabe qué hago. Y esto me entró primero por ese lado, de hacer algo familiar y que mi hijo tenga ganas de verlo. Y ahí entendí que los chicos se van a volver locos con los personajes, porque no saben el nivel de producción que hay, lo que son los trajes, los detalles, yo a veces entra uno y me olvido que estoy conduciendo y me quedo maravillada mirando, hasta que por cucaracha me dicen ¡Dale! Porque no puedo creer cómo lo hicieron”, asegura fascinada.

Sobre la mecánica del programa y el secreto mejor guardado del canal, Natalia confirma que nadie sabe quién es la figura que se presenta: “Yo realmente no sé quién está debajo del traje, y a veces les susurro: `gracias por estar acá, te debes estar cagando de calor, pero muchas gracias por estar acá`, dice riéndose.

“La realidad es que lo ideal era salir en vivo, pero no se puede por los trajes. Porque vos no podes tener a X persona, que no tengo ni idea qué edad tiene, con un traje puesto todo el tiempo esperando su turno, porque no puede respirar”, explica sobre al modalidad del show.

“Entonces hay todo un protocolo que los pasa a buscar a un lugar específico que tiene la máscara, un buzo que tiene la leyenda que dice: “No hables conmigo”, lo llevan a un camarín especial, si tienen que ir al baño tienen que ponerse la máscara. Todo es muy riguroso, y obviamente hay cuatro personas que son los productores que saben quiénes son, y el resto no tenemos idea. Y bueno todo eso no podríamos hacerlo en vivo. Porque si se filtra, la verdad es que pierde la gracia. Yo les juro que de los cuatro programas que tenemos no le pegué a ninguno”, afirma con gracia.

“Y en cuanto a producción la escenografía es una mezcla entre la inglesa y la norteamericana y de ambos formatos sacaron lo mejor, y los trajes que son hechos acá”, cuenta destacando el gran trabajo de realización.

Sin olvidar al gran termómetro que fueron palpitando durante las primeras grabaciones del ciclo con los técnicos: “Este es un programa para toda la familia y te das cuenta de que es un buen producto cuando ves a los técnicos disfrutar y reírse. Aparte porque ustedes no saben los temones que van a cantar, la puesta, y bueno el factor sorpresa de que todos queremos saber quién está abajo del traje. Porque les juro que nadie sabe”, vuelve a remarcar.

Volviendo un poco a sus reticencias a la hora de correrse de su lado actoral, Naty cuenta que se trata de un prejuicio propio, y que no se imagina teniendo un programa suyo: “Yo respeto mucho el rol de los conductores y siento que se preparan para eso. Es como los que hacen comedia musical, que es gente híper preparada”, empieza atajándose.

“Pero claro, los formatos que me proponen me encantan. Pero yo no me veo teniendo un programa propio, ¿se entiende? Porque yo no quiero ser protagonista de un programa como conductora. Yo quiero estar dentro de un formato que me guste y que me dé la posibilidad a mí de correrme del centro de la escena. Y no es una falsa modestia, porque siento que en este tipo de formatos, lo que funciona es el formato, más allá de quien lo conduzca y los roles de los investigadores son fundamentales”, explica.

Además nos contó cómo transitó sus últimos dos personajes, muy diferentes y polémicos entre si y sobre esto nos contó: “Evita fue sin dudas el personaje que yo sentí que tuve más dificultad a la hora de preparar, el que me dio más temor, por mi propia calidad interpretativa y por el respeto enorme que le tengo a la historia argentina. Pero bueno cada personaje que uno interpreta tiene en sí mismo un desafío muy grande, mi personaje en Iosi, es una NAZI, que es terrible y a mí me costó un montón hacerlo, primero por mi pensamiento como ser humano y después por porque yo tengo un vínculo con la comunidad judía enorme y era un desafío un muy grande”.

Para cerrar aseguró estar súper entusiasmada con ¿Quién es la Máscara? ya que desde chica soñaba con el mundo de la televisión y hoy, a pesar de ser una mega estrella, sigue latiendo esa niña que venía a la Avenida Corrientes a mirar el obelisco y a comer pizza.

“Yo soñaba con esto, con las luces, yo veía Xuxa en mi casa y quedaba maravillada, y soñaba con estar en la tribuna. Y acá lo hago, me van a ver que me voy a cantar con la gente. Yo vengo de una generación de él que tenía una televisión en su casa era privilegiado y todos íbamos a ver tele a su casa. Crecí con eso. Yo soy producto de esa época”, recuerda.

“Cuando mis padres me traían una vez por año a la avenida Corrientes, donde nos quedábamos por tres días a comer pizza y a ver el obelisco, porque no había para ver una obra de teatro. Yo quedaba maravillada y fue eso lo que me impulsó a los 16 años a armar mi bolsito y venirme a Buenos Aires tras mi sueño. ¡Y era todo esto!”, señala desde el imponente estudio de Martínez donde se graba ¿Quién es la Máscara? que podremos ver de lunes a jueves a las 22:00 hs y los domingos a las 22:30 hs por telefe.