Narcos balearon un bar en Rosario: mataron a un familiar del dueño del comercio y a un policía

Se especula que el dueño del complejo baleado recibió intimidaciones de una banda narco para vender estupefacientes dentro del establecimiento

Sicarios que dispararon desde un auto contra un complejo de la zona noroeste de Rosario mataron a un policía y a un familiar del dueño, e hirieron al titular del local, a un cliente y a una agente que hacía adicionales como custodia. En la escena del doble homicidio se secuestraron 37 vainas servidas, por lo que se cree que los atacantes habrían utilizado una ametralladora.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo, que se dirigió al lugar “De Taquito” ubicado en la intersección de Juan B. Justo y Olmos, en barrio Stella Maris, y ordenó relevar las cámaras y tomar testimonios. En ese local funciona un resto bar que tiene shows en vivo y también canchas de fútbol cinco.

Por los datos que pudo recolectar la Policía, se sospecha que el dueño del complejo baleado previamente recibió intimidaciones de una banda narco para que le permitiera vender estupefacientes dentro del establecimiento, situación a la que se habría negado.

El titular del local, de 58 años, fue trasladado hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde se encuentra internado por un tiro en el hombro derecho. Al mismo hospital fue llevado un cliente, de 28 años, con heridas en el flanco izquierdo y en las piernas, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Un familiar del dueño, del que no trascendieron datos por el momento, murió en el Policlínico San Martín por múltiples impactos de bala.

El policía asesinado era Rodrigo Medini que, junto a Silvana C., una agente que se desempeña en la subcomisaría 21 –quien estaba actualmente de licencia y también sufrió heridas de arma de fuego–, hacían horas adicionales como custodios. En el caso de la agente, fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y está fuera de peligro.

De acuerdo a datos, Silvana C. está a tres meses de poder retirarse de la Policía. Una fuente cercana a la víctima agregó que, al momento de la balacera, ella estaba de espaldas y su compañero Medini la empujó y tiró al piso para resguardarla de los disparos, que terminaron impactando en él. En Rosario ya son 36 homicidios dolosos en lo que va del 2023

A Medini, una vez que lo mataron, además le robaron su arma reglamentaria, según pudieron establecer desde la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, que este mismo domingo realizaron allanamientos para encontrarla. Aunque no estaba claro que la sustracción haya sido realizada por los sicarios o por alguien que estaba presente en el bar.

El pasado 20 de julio, el policía asesinado había publicado en su cuenta de Facebook un reposteo de otro perfil, donde, en resumen, decía: “Hoy no sé si vale la pena dejar a mi familia por un sueldo que hoy en día es de pobre. No sé si dejarla por ir a cuidar a gente que me desea la muerte solo por las malas noticias de otro uniformado. No sé si quiero que me peguen un tiro o me choquen y mi muerte valga menos que la de un delincuente. Solo quisiera no morir en vano. Que alguien nos cuide a nosotros”.

El departamento de Rosario acumula 36 homicidios dolosos en lo que va del año, según el Observatorio de Seguridad Pública. De ese número, 24 casos ocurrieron en enero y 12 en febrero. Es decir, un promedio cercano a un crimen por día.

Omar Perotti apunto contra el Gobierno nacional

En las últimas horas, el gobernador de la provincia Omar Perotti, sostuvo: “Aníbal Fernández nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico. Eso demuestra que el gobierno nacional abandona Rosario. Solo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas”.

“Está demostrado que con verborragia política y chicanas tuiteras no se resuelven los problemas de inseguridad en el país. La pelea del ministro no debe ser contra este ni contra ningún gobernador, sino contra el narcocrimen”, agregó el mandatario provincial. Omar Perotti, Gobernador de Santa Fe, denunció que “el Gobierno Nacional abandona Rosario”

Asimismo, el gobernador Perotti volvió a solicitar más apoyo al titular de la cartera de Seguridad nacional al asegurar que Aníbal Fernández “sigue sin entender la realidad que atraviesan Rosario y la provincia desde hace muchísimos años, producto del crimen organizado y el narcotráfico”.