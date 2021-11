NAHUEL PENNISI presenta “A solas – concierto íntimo”

El talentoso guitarrista, cantante y compositor que se ha transformado en uno de los intérpretes más importantes de Argentina regresa a Rosario.

Sobre Nahuel Pennisi



Nahuel cuenta con una historia de vida digna de conocerse, los sonidos musicales lo rodearon de cerca en su hogar. Canta desde siempre. Experimentó de manera autodidacta desde los 4 años con un teclado, luego pasó a tocar líneas melódicas en un bajo eléctrico (apoyado de manera horizontal, por su tamaño y peso), hasta llegar a la guitarra, que se convirtió en una verdadera extensión de sus manos. Mientras seguía cursando el colegio secundario, a los 16 años se lanzó como músico callejero en Buenos Aires y no paró nunca más de tocar hasta convertirse en un virtuoso músico profesional, emocionando con su arte.



Hoy, a sus 29 años de edad, ya ha editado dos álbumes de estudio con Sony Music, recibido premios y sido reconocido por grandes artistas de distintos géneros y nacionalidades. Es uno de esos muy pocos músicos capaces de conjugar lo académico y lo popular: puede actuar en la opera Orfeo con la orquesta europea Arpeggiata o cantar junto a Abel Pintos, Teresa Parodi, Lali Espósito, Luis Salinas, Carajo, Chango Spasiuk, Diego Torres, Axel, Soledad Pastorutti, Gerónimo Rauch y artistas internacionales como Sin Bandera, Niña Pastori, Fonseca, Ricardo Arjona, Franco De Vita y Gustavo Santaolalla.



A principios de este 2020, Nahuel confirmó su proyección internacional al conquistar al público del Festival de Viña del Mar y consagrarse en la categoría folclore donde se alzó con dos galardones: Gaviotas de Plata como Mejor Intérprete y Mejor Canción con su tema “Avanzar”. Cerrando el año, en diciembre lanza su tercer álbum de estudio “Renacer”, del que antes se fueron conociendo los adelantos “Mundo” junto a Abel Pintos, “Universo Paralelo”, “Vuelve” y “Compañera”.

Luego del estreno del single “Mundo” junto a Abel Pintos, de participar en la ceremonia de la 21º edición del Latin GRAMMY®, el artista lanzó “Renacer”, una colección de trece canciones que combinan producciones propias y originales, con algunos clásicos de la música latinoamericana.



Además del track con Abel, Pennisi ya había adelantado las emotivas canciones “Compañera”, “Vuelve” y “Universo Paralelo”. Gran parte del álbum cuenta con la producción del reconocido Julio Reyes Copello (Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer López, Kanny García, entre otros) e incluye la participación de grandes músicos en estudio.



Su “Renacer” está hecho de composiciones nuevas y de la lectura propia de grandes canciones, un sonido fresco con diferentes aires que van del folklore a la balada, pero que mantienen intacta la identidad y honestidad de Nahuel.



En esta oportunidad, Nahuel les da con su conmovedora voz nueva vida a clásicos como “Canción de lejos” de su compatriota César Isella, “Hasta que me olvides” de Juan Luis Guerra que Luis Miguel convirtiera en un hit, y “Hoy” del peruano Gian Marco popularizada por Gloria Estefan. Ya sea en sus propias composiciones o en las letras de otros, Nahuel renace en cada estrofa.



“Renacer es la palabra que me representa hoy. Aprendí mucho en este tiempo, en este proceso. El nacimiento de mi hijo, el impulso que le dio a mi carrera ganar en Viña del Mar, son cosas que me han cambiado. Siento que he renacido en varios sentidos”.

dice Pennisi, sobre este álbum