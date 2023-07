Músicos for export: la música urbana argentina conquista Europa

BIZARRAP | FOTO:CEDOC

La camada de la música urbana argentina ya llegó localmente a su techo. Saltó de los pequeños shows a estadios como Vélez, River y el Arena porteño, y está lista para más. Hace un tiempo viene girando por Estados Unidos, con presentaciones para el público latino, y se hace fuerte en España en un ida y vuelta permanente con los referentes ibéricos.

Y desde allí se proyectó a toda Europa. Es por ejemplo el caso de Nicki Nicole, que el año pasado concretó una gira por el Viejo Continente que la puso frente a medio millón de personas: con tan solo 21 años deslumbró en sus presentaciones en Francia, Portugal y Suiza, donde se presentó en el prestigioso Montreux Jazz Festival.

Luego de su aclamado show en el Coachella estadounidense, la rosarina viajó a Europa: durante dos meses recorrió los escenarios de Barcelona (Primavera Sound), Madrid (Boombastic Festival), Santiago de Compostela (O Son Do Camiño Festival), Calahorra (Holika Festival), Llanera (Boombastic Festival), Tenerife (Isla Bonita Love Festival) y Portugal (Nos Alive).

Lo mismo sucedió con Bizarrap, que tuvo en 2022 una fenomenal gira española, que repite este 2023: estará el 22 de julio en Asturias, el 28 el Coruña, el 10 de agosto en Portugal, el 12 de agosto en Malaga y el 19 de agosto en Alicante. Y tras el éxito de la Session #53 con Shakira, y la reciente Sessions #56 junto al boricua Rauw Alejandro (y de obtener el galardón como Top Music Producer del Año en los premios Tu Música Urbano), el argentino es también el DJ residente de una de las fiestas más importantes de Ibiza, con presentaciones semanales desde el 25 de junio y hasta el 22 de agosto.

Bizarrap, que ya superó los 7.500 millones de visualizaciones con sus sesiones, es el abanderado de una camada que gana los escenarios de Europa y los Estados Unidos en el verano boraeal, donde el siguiente paso es salir del nicho para arañar la masividad que ya logró el productor.

Pionero

Un ejemplo de ese salto de los argentinos es lo que sucede con Duki. El rapero anunció por estos días un show –nada menos- en el Santiago Bernabéu, el mítico estadio del Real Madrid. “Es un día histórico para la música argentina”, festejó la Dale Play, la productora del referente argentino del trap, que también representa a Bizarrap, Lali, Nicki Nicole, Rels B, Callejero Fino, Milo J, Rei y La Joaqui.

Tras “importar” las presentaciones locales de artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Residente, Maluma y Camilo, entre otros, Dale Play Live (previamente Lauria Entertainment), una de las mayores empresas de entretenimiento en Hispanoamérica, creada por el empresario de la industria musical argentina Federico Lauria, ahora exporta el talento argentino y apunta a llenar estadios en Estados Unidos y Europa.

Duki, máximo referente del movimiento de la música urbana argenta, logra de esta manera un hito sin precedentes al anunciar su show en el Bernabéu para 2024: el 8 de junio se presentará en Madrid, en una ola argentina que espera copar desde España, el resto de Europa. Este gran mojón en la carrera del trapero llega luego de llenar 4 estadios Vélez en 2023, agotar su primera gira en Estados Unidos en 24 horas, y concretar el lanzamiento de su nuevo álbum, “Antes de Ameri”, debutando en lo más alto del top mundial.

A lo que se suma la venta de más de 150.000 entradas en horas, agotando dos estadios River Plate, donde se presentará el 2 y 3 de diciembre. “Nunca hubo plan b, ya no hay más vuelta atrás de esto, no va a haber vuelta atrás”, promete Duki en autoarenga. Su poder de convocatoria está probado: viene de presentarse en su primera gira norteamericana con sold outs en New York, Chicago y Miami. Durante junio y julio de este año estuvo girando por España, con fechas especiales en Asturias, Bilbao y Madrid, entre otras.

Y se proyecta a una conquista musical alrededor del mundo que lo consagra nuevamente como el lìder de un movimiento que ya no tiene fronteras.

“Mis diablas y mis diablos, acá les habla el Duko. Quería informarles que la Misión Apollo 13 falló. Sin embargo, estamos a punto de iniciar un programa nuevo, este programa se llama Ameri. Pero quería dejarles un regalo antes de partir”. Con esas palabras Duki les anunciaba a sus fans el lanzamiento del esperado “Antes De Ameri”. Un álbum 100% trap que emocionó a sus fanáticos. “Este disco se escucha entero de principio a fin, está todo conectado, y fue armado con el propósito de que la experiencia sea el disco entero, no canción por canción”, señaló Duki en sus redes, dejando atrás la lógica de artista nuevo que lanza canciones sueltas. Ahora piensa en álbumes, y se afianza como artista con visión global.

Y luego de años de éxitos en la exploración de otros géneros, con sus últimos discos, Duki vuelve a sus raíces sonoras con una propuesta fresca y auténtica, donde la clave son las lírica potentes y desafiantes que caracterizaron sus inicios. “Ameri para mí es ese lugar al que todos queremos llegar, en este caso en este momento de mi vida, fue la inspiración. Para otras personas puede significar el siguiente nivel, personal o laboral. Tiene que ver con la ilusión de llegar a ese lugar que soñamos. Ameri para mí son metas a las que uno quiere llegar en la vida”, cuenta el cantante sobre el viaje que representa el disco, en el que se suman con colaboraciones Jhayco, Quevedo, Lucho SSJ, We$t Dubai, Akapellah, Neutro Shorty, Micro TDH, C.R.O y Salastkbron.

Ecos

En esa misma línea se apunta Emilia Mernes, novia de Duki, quien tiene tour 2023 por Brasil, Chile, México y España: arrancó el 14 de mayo y concluirá el 9 de septiembre, con 22 fechas programadas y escalas en Sevilla y Madrid, Santa Cruz (Bolivia), Lima (Perú) y Florianópolis (Brasil).

Premiada como “Estrella en Ascenso” en la edición Mujeres Latinas en la Música, donde además tuvo la oportunidad de presentar en vivo por primera vez su nueva canción “No_Se_Ve.mp3”, en la que colabora con la reina de la favela brasileña Ludmilla y el productor Zecca, Mermes ya superó los 250 millones de vistas, y este año, su gira se perfila como un nuevo éxito.

Nicki Nicole en tanto, tiene una importante parada en julio, cuando llegue por primera vez a Lollapalooza París. Y en agosto regresará a la Argentina para presentarse tres veces en el Movistar Arena (26 y 27 de agosto, y el 7 de septiembre), en el marco de la gira presentación de su nuevo álbum, “Alma”. El 29 de ese mismo mes dará un recital en el Anfiteatro de Rosario. Y luego otra vez rumbo a Estados Unidos: el 2 de noviembre estará en el Pepsi Center WTC de México.

Pero el gran éxito de la temporada veraniega europea se lo anota Wos, quien hizo vibrar a Berlín, en un teatro completamente lleno que lo recibió como si estuviera en casa. En su primer show en un país de no-habla-hispana, el pasado viernes 30 de junio, el autor del himno elegido por la Selección argentina de fútbol durante el Mundial de Qatar 2022, se emocionó hasta lágrimas, sellando una gira exitosísima que lo paseó por más de 10 países de Latinoamérica y Europa ante más de 200 mil personas.

Acompañado por Evlay (su productor y guitarrista), Fran Azorai en los teclados, y Natasha Iurcovich marcando el tiempo en el bajo, Ivanna Rud en guitarra y Tomas Sainz en batería, Wos repasó sus discos Oscuro Éxtasis y Canguro, los mismos que presentó ante casi 100 mil personas en sus shows en Argentinos Juniors y el estadio de Estudiantes de la Plata también en este 2023 sublime, que incluye una colaboración que con Fito Paez para la reversión de “Balada de Donna Helena”, y otra con Molotov en “Money in the Bank”, el sencillo que forma parte de “Solo D’Lira”, la nueva producción discográfica de la banda mexicana.

Y por detrás vienen nuevos herederos del género urbano como Acru: acaba de anunciar la primera parte de su gira por Latinoamérica, donde recorrerá Perú, Chile y Uruguay, antes de presentarse en el Luna Park con su nuevo álbum “El Don” el jueves 28 de septiembre. “Hoy triunfa el movimiento que me dio una identidad, el idioma en el que hablamos los que amamos este sonido y una parte de mi historia en todo esto ve la luz”, festejó el rapero en redes. Una ola argentina que baña otras costas