MÚSICA EN LA OSCURIDAD: PARLÁNTES HOLOFÓNICOS una manera distinta de escuchar

Jueves 17 de febrero – 20:30hs

Pink Floyd (Dark Side of the moon)

Viernes 18 de febrero – 20:30hs

Harry Styles (Especial)

Sábado 19 de febrero – 20:30hs

Soda Stereo (Comfort y Música para volar – Unplugged)

NUEVO MONUMENTAL San Martín 993 #Rosario