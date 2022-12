Murió a los 87 años Pinky, “La Señora Televisión”

Pinky, una de las conductoras emblemas de la televisión argentina.Tenía 87 años y fue una de las animadoras más importantes de los medios.

Según el parte policial al que pudo acceder este medio, la conductora falleció en su casa de República Árabe Siria al 2800 junto a su hijo, que fue quien se comunicó con el 911 para alertar de la situación.

Este jueves por el mediodía se confirmó la triste noticia de la muerte de Lidia Satragno, conocida popularmente como Pinky. Tenía 87 años de edad y una destacada trayectoria en televisión, cine, el modelaje e incluso en la política, ya que ocupó una banca como diputada nacional entre 2007 y 2011 por la provincia de Buenos Aires.

Quién era Pinky, “la mujer televisión”

Nació en el 11 de noviembre de 1935 en San Justo y debutó en televisión en 1956, luego de un recorrido como modelo de comerciales. Dos años más tarde ya estaba conduciendo su propio programa, Buenos días Pinky. Poco después incursionó en el cine integrando el elenco deLa caída, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, en 1959.

En 1958 condujo su propio programa Buenos días Pinky y fue consagrada como “La Mujer del Año”

El apodo surgió por su colega Trudy Tinky Tomis, ya que Lidia Satragno se caracterizaba por su piel rosada.

Estuvo en pareja con Emilio Ariño y también con Raúl Lavié.

El jueves 1 de mayo de 1980 fue la encargada de hacer el “traspaso” de la televisión en blanco y negro al todo color en Argentina, inaugurando así Argentina Televisora Color (ATC).

Además de periodista fue modelo, conductora y política: llegó a ser diputada y candidata a intendenta de La Matanza.





Raúl Lavie y Pinky en la tapa de TV Guia. (Foto: Archivo)

El año pasado y en diálogo con Teleshow, Gastón Satragno, el hijo que la conductora tuvo durante su relación con Raúl Lavié, reveló que su mamá atravesaba un delicado momento de salud, que generaba mucha preocupación. “Como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá, antes de la pandemia, todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no”, lamentó Gastón. “Fue por una cuestión de que no la podían atender. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse”. Pinky, en una foto de archivo (crédito: Cinefania)

Satragno había dado mayores precisiones sobre como encontraba la conductora en esos momentos.“Está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene.Cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”, sentenció.

Desde su salida de los medios, Lidia Satragno fue consumiendo los ahorros que había logrado ganar durante su extensa carrera, cuando supo ser la cara de los programas más importantes de la televisión, como la primera transmisión a color en la Argentina. “Por suerte pude resolver muchos problemas económicos que tenía y que incidían en la atención que yo podía darle. Ahora va a tener la atención que se merece y que le corresponde a nivel médico”, destacó Gastón, apenado por la situación que atravesaba su madre.