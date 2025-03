Morena va a tener su propio programa de streaming: “Jorge Rial autorizó”

Morena se está abriendo su propio camino en el mundo del espectáculo queriendo dejar atrás la vida que le llevó a estar detenida y que hoy la tiene bajo el beneficio de la excarcelación. En este contexto, fue que planea iniciar un nuevo proyecto laboral.

Morena Rial | Redes

Según reveló mediante un enigmático Virginia Gallardo en Mujeres Argentinas (El Trece), “estaría armando su programa de streaming porque tiene ganas de hablar y mucho que decir”.

Además, aclaró que Jorge Rial está al tanto de esta situación pero tomó una determinación: “Papá autorizo esta iniciativa pero le dijo ‘yo me abro, hacé lo que quieras, no pongo un peso pero me encanta'”.

¿Cómo va la causa de Morena Rial?

Ante la atenta mirada de Ángel de Brito, que estaba invitado al ciclo, Guido Záffora reveló en vivo: “Arrancaron los peritajes de los teléfonos celulares. Atención con esto, porque hay una nueva estrategia en el caso de Morena Rial”, y detalló: “Tiene que ver con un resarcimiento económico de parte de Morena hacia la primera víctima del caso, generando una mediación entre la víctima y Morena“.

A pesar de esta estrategia, el panelista del ciclo de América contó que el fiscal ya tomó una decisión al respecto: “La mala noticia para Morena, es que Ferrari, (el fiscal del caso) ya se negó a esta mediación“. Por otro lado, el periodista expresó cómo se encuentra Morena Rial tras el cambio de abogado: “Lo que me cuentan acá es que Morena está muy feliz con el cambio de abogado, que Pierri la escucha y la asiste, pero, por otro lado, Burlando hizo un gran trabajo y la sacó de la cárcel“, y agregó: “Le dijo al fiscal que iba a empezar a estudiar y trabajar, e incluso tiene que demostrar ingreso”.

Al estar presente en el programa de América TV, el conductor de LAM opinó sobre la mediática al aire: “Yo creo que ni es consciente, porque el día que hablamos en LAM con el prófugo contó que Morena quería robarle a su hermana, Rocío”.

Por último, Ángel de Brito expresó sobre Morena Rial: “No toma conciencia del peligro al que se expone ella y a su hijo”, y sumó indignado: “Yo creo que tiene que ver con querer llamar la atención de todos”.