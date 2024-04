Morena Rial reconoció su embarazo: “Es un pelotudo, no me respetó”, explotó contra Luis Ventura

Tras los rumores, Morena Rial confirmó que está embarazada y apuntó fuerte contra Luis Ventura por hacer pública la noticia sin su autorización.

En diálogo con Matías Vázquez para Socios del Espectáculo (El Trece), la hija mayor de Jorge Rial expresó su enojo con el periodista por adelantarse a confirmar el embarazo, sin esperar a los tres meses.

MORENA RIAL Y LUIS VENTURA | CAPTURA

“Confirmaron cosas que no tendrían que haber confirmado. Tanto las embarazadas como las madres esperan un tiempo prudencial para hablar de su embarazo o de su vida, uno nunca sabe qué puede pasar. Hace un año y medio perdí un bebé y ahora tengo que esperar un tiempo prudencial para decirlo, pero un infeliz vino a confirmar las cosas que no tenía que confirmar“, sentenció furiosa More Rial.

“Es un pelotudo, no me respetó. Me parece una locura. No tiene que venir a contarlo, acelerado, por un minuto de fama, por tirar un bomba. No tiene por qué, no estoy ni siquiera de tres meses. Estoy enojada con Luis, es como una traición. Él, sabiendo mi interna y que me enojo…”, siguió.

Respecto a cómo se tomó Jorge Rial la noticia del embarazo, Morena contó: “Me dijo que me cuide. ¿Qué me va a decir? La relación se está recomponiendo, está todo bien…”.

¿Cuántos hijos tiene Morena Rial?

Luis Ventura sorprendió en pleno aire de A la Tarde (América TV) al confirmar que Morena Rial está embarazada por segunda vez.

Si bien el rumor ya estaba instalado en los medios, la hija de Jorge Rial lo había desmentido. Finalmente fue el periodista quien reveló la feliz noticia y contó detalles.

“Está embarazada Morena Rial. Y me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, es algo consistente. A mí me pone contento”, informó Luis Ventura.

“A mí me sorprendió. Hace un mes me llamó por teléfono y me dijo: ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando’. También hablamos de cómo va sorteando las dificultades de la vida. La vi feliz a Morena, está bárbara. Me parece un motivo más para que encuentre una vivienda, para que tenga la tranquilidad de tener un techo”, sumó Luis Ventura sobre la situación de Morena Rial.

Cabe recordar que desde hace unos meses, la influencer está de novia con un joven boxeador de 20 años llamado Matías. Este es el segundo embarazo de Morena ya que del primero, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, nació Francesco, que al día de hoy tiene cinco años.

A mediados de 2022 también tuvo un aborto espontáneo cuando estaba cursando el quinto mes de gestación mientras estaba en pareja con El Maxi Bertorello.