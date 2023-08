Mónica Farro reveló explosivos detalles de su romance con Juan Román Riquelme: “En la intimidad era poco goleador”

MÓNICA FARRO Y JUAN ROMÁN RIQUELME | CAPTURA

Mónica Farro habló sobre su pasado como botinera y reveló explosivos detalles de su romance con Juan Román Riquelme, exfutbolista de Boca Juniors y el actual vicepresidente del club.

La vedette visitó Desayuno Americano (América) y sorprendió al confirmar que salió con el deportista hace aproximadamente 10 años. “Yo estaba soltera y él me dijo que también, pasaba por mi casa y me dejaba flores y bombones“.

“Era muy romántico, me insistió mucho entonce dije ‘bueno, vamos’. En la intimidad era poco goleador pero muy conversador“, cerró Mónica Farro.

¿Mónica Farro fue botinera?

Previo a ahondar en su romance con Riquelme, Farro recordó más de su pasado como botinera. La uruguaya se casó con el exfutbolista Enrique Ferraro, con quien tuvo a su único hijo, Diego.

“Fui una botinera diferente, nunca dejé de hacer nada. En todos los países que viajé con él trabajé más que nunca, hacía televisión. Me casé a los 17 y me separé a los 34. Nunca me dijo ‘no te pongas esto’, salí en tapas de revista, trabajé en un canal de deportes, dabas clases de step, hice de todo… A mi marido no le cocinaba, él concentraba mucho, fui muy distinta“, contó.