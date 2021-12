Mirtha Legrand se prepara para su regreso a la televisión: “Estoy aterrada”

A cuatro meses de su última aparición en la pantalla de eltrece, Mirtha Legrand retomará la conducción para despedir el 2021 y desearles un buen 2022 a sus fieles televidentes. En la gala de los Personajes del Año de revista Gente, la diva dio precisiones del regreso y aseguró: “Estoy aterrada”.

El encuentro con los televidentes será el próximo sábado 18 de diciembre y contará con la participación de cuatro invitados. Nacho Viale confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

En el evento que tuvo lugar este jueves en el Alvear Palace Hotel, la Chiqui le confió a sus colegas: “Quiero que sepan que he estado 300 días sin salir de mi casa y esta es mi primera salida así que vamos a hacer un poco de promoción”.

En la gran celebración de la esperada Gala de Personajes del Año de GENTE en el Alvear Palace Hotel, Mirtha Legrand deslumbró con su outfit blanco con detalles brillosos y un hermoso clutch a juego.

“Vuelvo el 18 a La Noche de Mirtha, pero estoy aterrada porque no me acuerdo cómo se hace el programa”, dijo con humor haciendo reír a los presentes. Enseguida dio por sentado que sobre la marcha se irá a acordando de todo.

Si bien a lo largo de su carrera ha trabajado en todos los sectores, la diva reconoció que se siente muy a gusto con los actores: “Me siento más cómoda y más feliz. Me encanta estar con la gente del ambiente, me encantan los chimentos, me encanta verlos… Hay muchos que no he visto todavía”.

Mirtha Legrand hizo su última conducción a fines de agosto. (Foto: captura de eltrece).

Mirtha Legrand recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus

El 19 de noviembre, Chiquita se acercó al Centro Islámico para ser vacunada con la tercera dosis contra el COVID-19. Varias personas se acercaron a saludarla y ella se mostró agradecida por las muestras de cariño.

Mirtha Legrand recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus (Fotos: Movilpress).

La diva de 94 años había recibido la primera dosis el 11 de marzo y la segunda el 14 de abril. En aquella oportunidad, había manifestado su emoción porque esperaba que ese fuera el puntapié para retomar la conducción de sus ciclos que, desde que empezó la pandemia, quedaron en manos de Juana Viale.

Sin embargo, solo lo hizo de manera excepcional. La última fue cuando su nieta viajó a Europa para acompañar a Ámbar de Benedictis, su hija mayor, que comenzaba los estudios universitarios.

