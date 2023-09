Mirtha Legrand habló sobre su regreso a la televisión y anticipó una posible mesa cargada de políticos: “Esta semana se confirma”

Mirtha Legrand dialogó con ‘Socios del Espectáculo’ (El Trece), habló sobre su regreso a la televisión en un periodo clave de elecciones, y anticipó posibles invitados del ámbito político.

“Mirtha se nos hace inevitable preguntarte por tu regreso a la televisión”, le dijo el cronista del ciclo de El trece. “Hablen con Nacho”, expresó en primera instancia la diva de los almuerzos televisivos.

“¿Vuelve el 23 o el 24 de octubre al final, como circuló?”, volvió a ser indagada. “Nacho no me confirmó nada. Estuvo ayer conmigo en casa, y no me dijo nada”, respondió. “Pero sería antes de las elecciones generales ¿no?”, le preguntaron desde otros medios a Mirtha. “Pienso que sí, pienso que sí. Esta semana Nacho seguro lo confirmará”, repitió con misterio.

Además, le preguntaron si en la primera mesa iban a estar Fátima Florez y Javier Milei. A lo que Legrand, respondió: “No sé, no sé”. “¿Pensó en otro invitado?”, le arrojaron. “No, no”, contestó ella. “Pero los candidatos seguro que sí van a estar, ‘¿no?”. “Si, si…”, soltó Mirtha tímidamente.

MIRTHA LEGRAND (VÍA: REDES)

“¿Recibiría a Massa?”, fue la última pregunta que escuchó la diva. “No, no. No sé… no quiero hablar de política”, respondió tratando de esquivar el tema, y cambiando su respuesta.

Mirtha Legrand habló sobre el encuentro de Javier Milei y Fátima Florez en su programa

Mirtha Legrand se autodenominó “celestina” de Javier Milei y Fátima Florez porque los tortolitos se conocieron en su programa. “Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra”, manifestó la diva.

Mirtha Legrand habló con Mario Massaccesi para TN Central, y cuando le preguntaron por el encuentro de la humorista y el líder de La Libertad Avanza en La Noche de Mirtha (El Trece), dijo: “No me di cuenta en ningún momento. Vi el momento en que se conocen en la mesa, todo cordial como es siempre, pero no me di cuenta del futuro romance. Cuando me enteré no podía creerlo, me alegra por el bien de los dos. Me enteré por televisión“.

“Fátima estaba preciosa ese día, yo se lo dije varias veces, pero Milei hablaba de política. Hay momentos de Milei en ese programa que no se pueden perder, hoy es el hombre del momento en la Argentina. Habla de los padres… pero del romance nada”, sumó la diva de la televisión. Y bromeó: “Yo soy la celestina“.

¿Dónde se conocieron Javier Milei y Fátima Florez?

El romance de Javier Milei y Fátima Florez impactó en los medios y, tras el revuelo por la noticia, se conocieron detalles del día en que la humorista y el líder de La Libertad Avanza se conocieron en el programa de Mirtha Legrand.

En DDM (América), Pepe Ochoa, quien se encargaba de las redes sociales de La Noche de Mirtha (El Trece), contó que Fátima Florez y Javier Milei “pegaron onda” cuando se vieron por primera vez en diciembre de 2022.

“Ellos se conocen en el estudio donde grababa Mirtha Legrand en ese momento. Yo los entrevisté a los dos. A Milei le llega como de casualidad el teléfono de Fátima. Pegaron onda en la mesa“, detalló. Y agregó: “En la previa estuvieron bastante charlatanes. Fátima tiene dos celulares. Uno lo contestaba a veces Norberto (su exmarido), y a Fátima le llega (el mensaje de Milei) al que no controlaba Norberto”.

Por aquel entonces, durante el programa de la diva, Fátima había imitado a Cristina Kirchner y mantuvo un divertido cruce con Javier, quien se prestó al paso de comedia.