Mirtha Legrand fue tajante con Guido Kaczka tras criticarlo por un escalón de su programa: “Lo tenés que corregir”

Mirtha Legrand volvió con sus tradicionales cenas y Guido Kaczka fue uno de los invitados en La noche de Mirtha (El Trece), y lo particular fue la crítica para el conductor. La chiqui criticó el escalón de las palabras, y le recomendó que lo cambiara.

MIRTHA LEGRAND Y GUIDO KACZKA | INSTAGRAM: @LAMESAZARG

¿Qué le dijo Mirtha Legrand a Guido Kaczka?

“La gente sabe, los que van saben en general, pero hay un juego nuevo que es muy difícil”, dijo Mirtha. Guido la miró e hizo una mueca que hizo estallar de risa a todos los invitados. “¿Quieren que los dejemos solos?”, preguntó Suar al ver el intercambio entre los dos.

“¿El de las palabras? Me imaginé. Susana Giménez se quejaba, y me decía ‘odio el escalón 5 de la música, lo tenés que sacar porque no lo aguanto, no adivino’. Ahora vos me decís este, y donde se da una palabra y hay que sacar la mayor cantidad”, confesó el reconocido conductor.

“El de la fotografía es difícil también”, acotó la reina de los almuerzos. “Pero ese es arriba o abajo, tenés la imagen, y ese está bien”, respondió Guido Kaczka. “Pero a veces está muy borroso, ese lo tenés que corregir”, sostuvo Mirtha Legrand.

El picante momento entre Adrián Suar y Mirtha Legrand: “¿Qué te enamora de una mujer?”

¿Qué le preguntó Mirtha Legrand a Adrián Suar que lo descolocó?

Por su parte, la conductora le hizo un fuerte reclamó porque fue primero al programa de Ángel de Brito, y no al de ella afirmando que “le habría parecido mal que haga eso”, a lo cual el productor respondió astutamente: “¿Vos viste? Pero acá voy a contar toda la verdad”, y cerró: “Es un buen slogan”.

“¿Qué te enamora de una mujer, Adrián?”, consultó La Chiqui sorprendiendo así a Suar, y le respondió entre risas: “Sos única”. A su vez, aprovechó la oportunidad para promocionar su nueva película “Jaque Mate”.

ADRIÁN SUAR EN “JAQUE MATE” (CAPTURA DE PANTALLA @ELCHUECOSUAR)

Por si fuera poco, la conductora retomó su pregunta anterior, y sentenció: “¿Qué es lo primero que le miras a una mujer? La boca, la nariz, los dientes. Los ojos. Decime la verdad, no mientas”.

“En realidad son varias cosas. Podría quedar bien y caer en el lugar común del alma, que también es cierto. La verdad es que, físicamente, los ojos, la sonrisa. La energía”, describió Adrián.

“Tuviste mujeres muy bonitas, Araceli (González) es preciosa… ¿Te ves con Araceli?”, quiso saber más la conductora. “No, hace mucho que no la veo”, sostuvo Adrián Suar, y lejos de esquivar la palabra. “¿Con (Griselda) Siciliani te casaste?, consultó sin darle respiro. “No, no nos casamos”, finalizó el actor saludando a su hija de 11 años que comparte con la actriz.

¿Cuánto midió el regreso de Mirtha Legrand?

El top five

Escape Perfecto (Telefe) fue lo más visto del día con 9.5 puntos de rating. Por el Mundo (Telefe) se alzó con el segundo lugar con 6.0 puntos. El tercer lugar se lo llevó Cazador de silencio (El Trece) y Escape imposible (El Trece) con 5.8 puntos. El cuarto lugar quedó paraSexto sentido (Telefe) con 5.3 puntos, y en el último lugar para La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) con 5.2 puntos.