Mirtha Legrand cumple 97 años: cuántos invitados habrá, el menú y el cantante cordobés que animará la fiesta

A sus 97, la máxima figura de la televisión argentina parece tener la receta no solo para acumular años sino también y principalmente, para mantenerse vigente, activa y al aire de un programa de dos horas pero que requiere al menos de cinco de grabación. De hecho, para la jornada de su cumpleaños, la Chiqui no descansará para el festejo de la noche sino que grabará el envío que saldrá al aire al día siguiente.

Y ahí radica un poco esa vitalidad, en el motor del trabajo, de hacer lo que le gusta, de cruzarse con sus pares, de recibir la calidez de su gente.

Lejos de las planillas de rating, de los contratos con canales y programadores, citando a una tal Julia Roberts en Un lugar llamado Notting Hill y haciendo una asociación libre podríamos decir que, detrás de los brillos, los anillos y las lentejuelas, “solo soy una chica parada frente a su público, pidiéndole que la ame”. Mirtha Legrand y Daniel Tinayre “Almorzando con Mirtha Legrand” junto a Sergio Renan, Raffaella Carrà, Jorge Porcel y Norma Aleandro Almorzando con Mirtha Legrand Junto a Tato Bores

Las fotos inéditas de Mirtha Legrand horas antes de su cumpleaños

La Chiqui sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de postales con su marido Daniel Tinayre y sus nietos, Juana y Nacho Viale

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre, el gran amor de su vida y una pareja emblemática del espectáculo nacional. Se conocieron en 1945 y estuvieron juntos casi 50 años, cuando los separó la muerte del director en 1994. Fueron padres de Marcela y Daniel y él la acompaña hasta el día de hoy, en la foto que adorna cada uno de sus programas (Fotos: Instagram Mirtha Legrand)

En su cuenta de Instagram, y en una publicación compartida con su productora StoryLab, Mirtha compartió una serie de postales de su intimidad y la de su familia. Sabiendo que su vida es un poco la de cada uno de sus seguidores, se mostró de entrecasa y al aire libre con su marido y también junto a sus nietos, Juana y Nacho. Como cada vez que abre la puerta a la nostalgia, sus seguidores se transportaron en el tiempo, imaginando situaciones y proyectando recuerdos, y dejando en sus comentarios saludos de cumpleaños y mensajes de gratitud.

Mirtha y Daniel se conocieron un 24 de diciembre y de casualidad, como marcan las grandes historias de amor. Tinayre había asistido a la filmación de Cinco Besos para visitar a su amigo, el director Luis Saslavsky. A la protagonista del filme le llamó la atención ese hombre que lucía un elegantísimo traje blanco y quiso saber quién era. “Realmente era muy buenmozo: estaba bronceado, tenía los dientes blancos. Era muy atractivo, muy lindo hombre”, le confió la diva a Teleshow años atrás. Saslavsky hizo de celestino, y el resto es historia más o menos conocida

Mirtha Legrand con Nacho Viale, el hijo mayor de Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril. Esta tierna postal de abuela y nieto quizás no hacía presagiar la sorpresa que depararía el tiempo. Desde hace unos años, Nacho es el productor ejecutivo de los diferentes programas de La Chiqui

Mirtha Legrand y Daniel Tinayre bailando muy enamorados en una de las fotos más elogiada por sus seguidores. Cuando se conocieron, estaba por cumplir 17 y él tenía 35. Se comprometieron precisamente un 23 de febrero, cuando ella celebró sus 18 y se casaron el 18 de mayo de ese mismo año, 1946, en la Iglesia San Martín de Tours. “Todo rápido. Eso es es el amor: yo me enamoré…”, explicó la diva

Mirtha Legrand con sus nietos, Nacho y Juana, hijos de Marcela Tinayre e Ignacio Viale del Carril. Además de compartir la vida privada, la acompañan en el día a día de su actividad que la convirtió en la reina indiscutida de la televisión argentina. Juana la reemplazó en la conducción durante el aislamiento preventivo social y obligatorio determinado por la pandemia, compartieron pantalla en el emotivo regreso de La Chiqui y actualmente está a cargo de la emisión de los domingos y Nacho, como director de StoryLab, es el productor ejecutivo de ambos envíos

Él nació en París, Francia. Ella, en Villa Cañás, Santa Fe, Argentina. Los unió el cine, esa fábrica de fantasías que se había reservado un guion especial para ellos. Así recordaba la Chiqui al director en 2019, al cumplirse 25 años de su muerte. “Lo sigo extrañando. Lo recuerdo todos los días con mucho amor y cariño. Lo tengo siempre presente. Era un hombre con mucha decisión, mucho encanto, muy divertido, jamás me aburrí a su lado”, resumió la conductora ese medio siglo, de una historia que se sigue escribiendo a diario (Fotos: Instagram Mirtha Legrand)

Mirtha Legrand cumple 97 años y como es su costumbre, lo festejará con una celebración íntima pero en un día muy intenso.

La celebración tendrá lugar el viernes en su domicilio y se esperan unos 45 invitados.

Cómo Será El Festejo De Cumpleaños De Mirtha Legrand

La logística de lo que será la velada está a cargo del destacado ambientador Ramiro Arzuaga, quien tiene previsto que todo comience alrededor de las 20.30. Según la información brindada por Intrusos (América), el encargado de amenizar la noche será Jairo. En lo que respecta a la comida, la totalidad del menú será preparado en la cocina de la casa de la propia Mirtha, y por pedido suyo uno de los destacados será el risotto, en sus dos variantes, con carne y con hongos.

La jornada del viernes, tal como se mencionó, será larga, comenzando a las 8 de la mañana, para cerca de las 11:30 dirigirse a los estudios ubicados en la calle Tronador en Villa Ortuzar, no ya en Cuyo desde donde se emitió el resto de esta temporada. Mientras que semanalmente las grabaciones comenzaban alrededor de las 15, en esta oportunidad será desde las 13 para darle tiempo a Mirtha a descansar un rato y encarar luego la celebración.

Considerado uno de los eventos sociales más destacados del año, este viernes Mirtha festejará sus 97 años con una impactante celebración en su domicilio de la Avenida Libertador.

El cumpleaños será para un reducido grupo de invitados: serán 45 personas las que estarán en el departamento de Mirtha en Avenida Libertador. La celebración comenzará a las 20.30, y según adelantaron en Intrusos, el encargado de amenizar musicalmente la velada será Jairo.

El menú de la cena será preparado en la propia cocina de la casa de Mirtha. Uno de los platos centrales de la noche será el risotto en dos variantes: con carne y con hongos. También habrá ñoquis de sémola en paellera individual, mientras que de postre se servirá algo con merengue, dulce de leche y frutillas.

Mirtha Legrand y Susana Giménez en los Martín Fierro 2023. (Captura Telefe)

QUIENES ESTARÁN AUSENTES CON AVISO

Hay muchos famosos que son íntimos de “la Chiqui” que sin embargo no estarán presentes en la celebración

Susana Giménez, por ejemplo, se encuentra en Estados Unidos disfrutando de unas vacaciones luego de finalizada la temporada de Piel de Judas en Uruguay.

Tampoco estará presente Teté Coustarot, quien se excusó porque estará cumpliendo con compromisos laborales en Mar del Plata. Lo mismo ocurrirá con Carlos Rottemberg, que estará en La Feliz cerrando la temporada teatral.

El cumpleaños de Mirtha Legrand de 2020.

QUIÉN ES EL “EVENT PLANNER” DE LA FIESTA

El event planner del cumpleaños será otro viejo conocido para la diva: Ramiro Arzuaga. “Todo comenzó en el año 2017, o 2018, era febrero y yo estaba viendo en la tele cómo estaban todos los periodistas en la casa de Marcela, la hija de Mirtha con la llegada de los invitados y mostrando todo lo que era su cumpleaños. La verdad es que yo no había prestado atención de que Mirtha celebraba su cumpleaños, y no sé porqué ese año me pusa a verlo, y pensé ‘qué copado, qué buen evento festejar el cumpleaños de Mirtha, cómo me gustaría estar ahí organizando la celebración y la ambientación’”, comentó el organizador de eventos.

“Ese mismo año voy al programa de Marcela, Las Rubias, de invitado para hablar de algún casamiento de famosos que había hecho y en enero del año siguiente me contacta y me dice que le quería organizar el cumpleaños a la madre y si no me quería hacer cargo de la ambientación. Era otro deseo que se hacía realidad. Y fue así, un año lo estaba mirando en la tele, pensado qué bueno sería, lo puse en mi burbuja de deseos, porque creo en la ley de atracción, y al año siguiente le hago el primer cumpleaños a Mirtha en casa de Marcela. Fue una súper fiesta con muchos invitados famosos, una noche maravillosa, y este creo que va a ser el séptimo cumpleaños”, cerró.

ANTES DE LA FIESTA, GRABARÁ SU PROGRAMA

A las 11.30, Mirtha irá a los estudios en Villa Ortuzar para comenzará a las 13 con la grabación de su programa que saldrá en la noche del sábado.

La mesa prevista para este fin de semana tendrá como invitados confirmados a Laurita Fernández, Lucía Galán y Arturo Puig, entre otros.